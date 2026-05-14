Мрежата за заштита од дискриминација денеска го осуди новиот фемицид што се случи во Битола, каде 31-годишна жена беше убиена од нејзиниот сопруг со нож и предупреди дека ова е уште еден аларм дека Македонија станува сè поопасно место за живеење за жените. Според граѓанските организации, загрижувачкиот пораст на фемициди и случаи на семејно и родово базирано насилство во 2026 година покажува дека институционалната заштита е недоволна, а системот потфрла да ги препознае и спречи ризиците навреме. И покрај постојаните измени на закони, стратегии и политики, во практика нема суштинско подобрување во заштитата на жртвите.

„Според информациите на МВР, сторителот ја нападнал жената со која не живееле заедно, а таа починала на лице место од здобиените повреди. Ова не е изолиран случај. Наместо ефикасна превенција, брза реакција и координирана институционална заштита, повторно сведочиме на загубени животи. Само во првите месеци од 2026 година веќе се изгубени повеќе животи како последица на семејно и родово базирано насилство. Ова е алармантен континуитет на насилство врз жените, проследен со слаба проценка на ризик, бавни институционални реакции и култура на неказнивост“, посочуваат од Мрежата.

Дополнително, нагласуваат, загрижува и сè поголемиот број случаи на врсничко насилство во училиштата, од кои дел завршија со напади со ладно оружје и ученици во критична здравствена состојба, а насилството прераснува во сериозна општествена епидемија.

„Бараме итна, темелна и транспарентна истрага за случајот во Битола, вклучително и проверка дали претходно имало пријави за насилство или сознанија кај институциите. Доколку се утврдат пропусти, бараме индивидуална одговорност и санкции за секое службено лице што не постапило согласно законските обврски. Бараме и итни финансиски инвестиции во специјализирани сервиси за жртви на насилство низ целата држава, како и зголемување на професионалните ресурси во сите институции, особено во МВР и центрите за социјална работа, кои ќе бидат фокусирани на заштита од насилство. Неопходни се и сериозни инвестиции во образованието и превентивни програми за спречување на насилството кај младите, нагласуваат граѓанските организации и додаваат дека животот на жените и децата не смее да завршува како статистика поради институционално непостапување и системски пропусти.