Литванските власти покренаа истрага за трговија со 43 украински деца за посвојување, изјави еврокомесарката за внатрешни работи Илва Јохансон, во своето обраќање во пленарната сала на Европскиот парламент.

Таа ја повтори опасноста од таква трговија со луѓе во услови на долготрајни воени дејствија.

„Околу два милиони деца избегаа од Украина. Многу деца сега се соочуваат со нова опасност“, рече Јохансон додавајќи дека сè уште нема потврдени случаи, но од горко искуство се знае дека опасноста е реална.

“Children are at the top of our agenda. Our aim: to protect children, from war zone to safe home”.

— Ylva Johansson (@YlvaJohansson) April 5, 2022