Може ли Трамп да добие Нобелова награда за мир?

Добитникот на Нобеловата награда за мир треба да биде именуван утре, а Доналд Трамп и неговата администрација повеќе од еднаш јасно ставија до знаење дека мислат дека американскиот претседател ја заслужува наградата. Претседателот на САД со години е во не толку суптилна кампања за Нобелова награда, почнувајќи од неговиот прв мандат, кога рече дека многу луѓе мислат дека ја заслужува.

Во февруари оваа година, за време на состанокот со израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху во Белата куќа, тој рече: „Тие никогаш нема да ми дадат Нобелова награда за мир. Јас ја заслужувам, но никогаш нема да ми ја дадат“.

Откако Израел и Хамас денеска ја потпишаа првата фаза од мировниот план на Трамп, луѓето што славеа на улиците на Тел Авив почнаа да бараат американскиот претседател да ја добие престижната почест. Но, зошто мисли дека треба да победи, кој го номинирал и колку е веројатно тоа? Трамп во неколку наврати сугерираше дека имал инструмент во запирањето на повеќе војни.

„Водев шест војни, завршив шест војни“, рече тој на 18 август, за време на неговиот самит со украинските и европските лидери. „Ако ги погледнете шесте договори што ги склучив оваа година, сите беа во војна. Не направив никакви прекини на огнот.“

Следниот ден, во интервју за Фокс њуз, тој го ревидираше бројот на седум војни. Тоа е тврдење што го повтори минатиот месец, велејќи дека никој никогаш не направил ништо блиску до тоа.

Д-р Самир Пури, директор на Центарот за глобално управување и безбедност во Чатам Хаус, претходно изјави за Скај њуз: „Постои апсурдност во тврдењата на Трамп, но како и многу од неговите тврдења, во апсурдот понекогаш има зрна вистина.“

Тој посочи дека постои огромна разлика помеѓу запирањето на борбите на краток рок и решавањето на основните причини за конфликтот и дека интервенциите на Трамп честопати претставуваат управување со конфликти, а не решавање на конфликти.

Рокот за номинирање за Нобеловата награда за мир оваа година беше на 31 јануари, не долго откако Трамп се врати во Белата куќа. Во текот на неговите два мандати во Овалната соба, тој беше номиниран за наградата повеќе од 10 пати – од израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху, премиерот на Камбоџа Хун Манет, украински политичар, како и пратеници од САД, Шведска и Норвешка.

Сепак, номинацијата не гарантира дека некој ќе биде кандидат и комитетот за награди не објавува список на кандидати пред да се објави победникот. Тие рекоа дека оваа година има номинирано 338 кандидати, од кои 244 се поединци, а 94 се организации.

Не е јасно дали некоја од номинациите на Трамп дојде пред рокот во јануари. Нетанјаху јавно го номинираше во јули, велејќи дека Трамп кова мир во моментов во една земја и еден регион.