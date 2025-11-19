Русија донесе сеопфатни закони за зајакнување на својата одбрана од украинските напади со беспилотни летала и саботажни операции, што го одразува очекувањето на Кремљ за долготрајна војна со Украина, пренесува Гардијан.

Речиси четири години по почетокот на војната на Владимир Путин во Украина – целосна инвазија за која тој очекуваше да трае само неколку недели – Москва е речиси секојдневно цел на украински беспилотни летала кои напаѓаат енергетски објекти, додека украинските оперативци убија голем број познати руски воени личности длабоко во земјата.

Овие украински напади со длабок удар ја принудија Москва да се соочи со ранливости за кои некогаш претпоставуваше дека се далеку од бојното поле.

За да се зајакне заштитата на критичната инфраструктура, рускиот претседател претходно овој месец тивко потпиша декрет со кој се овластува распоредување на резервисти за обезбедување на клучни локации, вклучувајќи ги рафинериите кои постојано се погодени од украински беспилотни летала и што придонесува за зголемување на домашните цени на горивата.

Мерката му овозможува на Кремљ да повика група од околу 2 милиони луѓе, според пратениците, за обезбедување на енергетските објекти без да прогласи нова мобилизација – чекор што се покажа како длабоко непопуларен. Овие резервисти поминуваат годишна воена обука и добиваат скромна месечна исплата за останување во активната резерва, но досега беа поштедени од борбите во Украина освен ако не се пријават доброволно.

Руските власти веќе распоредија густа мрежа на системи за воздушна одбрана околу осамената резиденција Валдај на Путин, како и околу елитната населба Рубљовка каде што живеат многу од политичката елита. Но, се мачеше соодветно да ги одбрани стотиците рафинерии за нафта расфрлани низ целата земја и други индустриски постројки поврзани со воените напори.

Покрај зајакнувањето на физичката заштита на клучните локации, руските власти воведуваат нови прописи дизајнирани електронски да го попречат летот на украинските беспилотни летала.

Од 10 ноември, корисниците на мобилни телефони што се враќаат од странство открија дека нивните врски се автоматски блокирани 24 часа. Таканаречениот „период на размислување“ на SIM картички има за цел да ги спречи беспилотните летала да ги користат цивилните мобилни мрежи за да пренесуваат телеметрија, видео или контролни сигнали – тактика што силите на Киев ја применија во минатите операции за длабок напад.

Ограничувањето предизвика конфузија и хаос кај Русите што се враќаат од странство, додека жителите на регионот Псков на границата со Латвија и Естонија, исто така, се пожалија дека нивната врска е погрешно замрзната според новите безбедносни правила.

Промените ја одразуваат растечката загриженост на Русија за способноста на Украина да напаѓа длабоко на нејзината територија со беспилотни летала – загриженост која веројатно ќе расте додека Киев се подготвува да распореди свои ракети со долг дострел произведени во земјата.

Земени заедно, новите закони, исто така, претставуваат нов слој на државно мешање во секојдневниот живот на обичните Руси, бидејќи Кремљ ја заострува контролата и се залага за подлабока мобилизација на своите граѓани.

„Русија го аклиматизира своето население на продолжено полувоено постоење и ги поттикнува луѓето да се подготват за поголеми жртви додека војната се одолговлекува“, рече Андреј Колесников, независен политички експерт со седиште во Москва.

И покрај тврдењата на Кремљ дека е отворен за разговори за завршување на војната, Москва не покажа подготвеност да ги намали своите далекусежни барања, а малку аналитичари веруваат дека се подготвува да ги смири борбите. Заменик-шефот на советот за безбедност на Русија и поранешен претседател, Дмитриј Медведев, во понеделник повтори дека војната ќе продолжи сè додека Русија „не ги достигне своите цели“.

Овој јануари, целосната инвазија на Русија во Украина ќе го надмине времетраењето на нејзините борби во Втората светска војна, а Колесников рече дека властите работат на поттикнување расположение во земјата што би оправдало понатамошни жртви за војната.

Тој посочи на неодамнешното истражување на VTsIOM – агенцијата за анкети контролирана од државата, која често се користи за производство на консензус – кое тврди дека речиси 70% од Русите се „подготвени да го стегнат ременот за да ја бранат својата земја“ доколку е потребно за нејзината безбедност. Оваа порака, тврдеше тој, очигледно имала за цел да го подготви општеството за влошување на економските перспективи, со оглед на тоа што руската економија почнува да стагнира под западните санкции.

Освен што бара поголема жртва од своите граѓани, државата се потпира на заплашување и психолошки притисок за да ја одржи контролата, рече Колесников.

Москва во последните недели презеде чекори кон нагло зголемување на казните за саботажа во Русија, воведувајќи мерки што се движат од доживотни казни во стилот на ерата на Сталин до гонење деца на возраст од 14 години.

Минатата недела, Путин потпиша закон со кој се наметнува доживотна казна затвор за секој што вклучува малолетници во акти на саботажа, додека возраста за кривична одговорност за такви дела се намалува од 18 на 14 години.

Од почетокот на целосната инвазија на Москва, Украина се сврте кон тајни герилски тактики – вклучувајќи саботажи, целни атентати и обиди за дигање во воздух магацини за муниција, нафтоводи и железници длабоко во Русија. Додека украинските власти обично малку зборуваат за нападите на руска територија, тие често навестуваат одговорност.

Во меѓувреме, Кремљ го обвини Киев за оркестрирање и финансирање на многу од овие операции, тврдејќи дека тие вклучуваат плаќање руски тинејџери за да ги извршат. Руските судови осудиле најмалку 158 малолетници за обвиненија за тероризам и саботажа од почетокот на војната.

Кирил Кабанов, член на претседателскиот совет за човекови права, ја бранеше можноста за затворање на малолетници како „неопходна мерка за сегашниот момент, со оглед на тоа што сме земја во војна“.

„Тоа е реалноста што за жал мора да ја прифатиме“, рече тој.