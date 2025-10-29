сре, 29 октомври, 2025

Момче од Гостивар ја малтретирало својата 16-годишна девојка

Според пријавеното, тој ја следел и не ѝ дозволувал да комуницира со никого и да излегува од дома за да нема контакти со машки лица поради што нејзината малолетна ќерка имала здравствени проблеми

Триесет и осум годишна жена вчера во СВР Тетово пријавила дека нејзината 16 годишна ќерка одредено време била психички малтретирана од нејзиното момче од Гостивар, соопшти Министерството за внатрешни работи (МВР).

„Според пријавеното, тој ја следел и не ѝ дозволувал да комуницира со никого и да излегува од дома за да нема контакти со машки лица поради што нејзината малолетна ќерка имала здравствени проблеми. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот“, се вели во информацијата од МВР.

