Белгиската полиција ги ослободи поранешната висока дипломатка на ЕУ, Федерика Могерини, и поранешниот шеф на дипломатијата Стефано Санино од притвор откако беа приведени на сослушување во врска со истрага за измама, соопшти јавниот обвинител на ЕУ во среда наутро, пренесува Политико.

Могерини, ректорот на Колеџот на Европа, Санино и член на персоналот на Колеџот на Европа беа приведени во вторник во врска со истрагата дали јавниот тендер доделен од Европската служба за надворешна акција (ЕЕАС) во 2021-22 година на високообразовна институција за домаќинство на Дипломатската академија на ЕУ бил наместен во корист на Колеџот на Европа.

„Обвиненијата се однесуваат на измама во јавните набавки и корупција, судир на интереси и повреда на професионална тајна. Тие беа ослободени, бидејќи не се сметаат за ризик од бегство“, се вели во соопштението на обвинителството.

Тврдењата не се докажани, а Могерини, Санино и другото приведено лице се сметаат за невини сè додека не бидат прогласени за виновни од суд.