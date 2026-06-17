Тој е познат како „волкот во кашмир“ – сопственик на најголемата луксузна група во светот чии брендови, вклучувајќи ги Луј Витон, Диор и Тифани, го направија еден од најбогатите луѓе во светот. Но, Бернар Арно, близок пријател на Доналд Трамп, е под критики од новинарските синдикати во Франција затоа што ги купил речиси сите деловни и економски медиуми во земјата, пренесува Гардијан.

Репортери без граници изјавија дека Арно имал „задушна контрола“ врз главните деловни наслови во Франција откако неговата LVMH група го купи центристичкиот бизнис неделник Challenges.

LVMH, чии брендови вклучуваат мода, парфеми, шампањ и жестоки пијалоци, има низа деловни публикации, вклучувајќи го водечкиот економски дневен весник Les Echos и бизнис информативната служба L’Agefi.

Репортери без граници и новинарските синдикати поднесоа две различни жалби во врска со купувањето на Challenges. Државниот совет на Франција разгледува дали властите не успеале правилно да го испитаат обемот на сопственост на деловните медиуми на LVMH, а надзорникот за конкуренција ги разгледува аргументите на синдикатите дека групата „ја злоупотребила својата доминантна позиција“ со купувањето на Challenges.

„Ова е школски пример за дупките во францускиот закон кои не успеваат да ја држат сопственоста на медиумите под контрола“, рече Лор Шовел, раководител на одделот Франција-Италија во Репортери без граници.

LVMH не коментираше кога му се обрати Гардијан. Но, Арно, кој е сопственик и на дневниот весник Le Parisien и на списанието за познати личности Paris Match, изјави пред сенатскиот комитет во 2022 година дека купил медиуми „во општ интерес“, за да ги заштити клучните наслови и да ги одржи во живот.

Експанзијата на Арно доаѓа во услови на растечка дебата за неколкуте милијардери кои доминираат во сопственоста на медиумите и го преобликуваат новинскиот пејзаж пред претседателските избори следната пролет. Крајната десница е високо рангирана додека двата мандати на Емануел Макрон се ближат кон крајот.

Најистакнатиот милијардер е Винсент Болоре, конзервативниот индустријалец кој е близок до личности од крајната десница. Тој е обвинет дека ја користи својата моќна медиумска империја, вклучувајќи го и телевизискиот канал CNews, за да им даде платформа на реакционерните гласови.

Големото присуство на Болоре во издаваштвото книги и филмската продукција, исто така, предизвика бунт кај писателите и познавачите на филмската индустрија. Тој ги отфрли петициите против него и рече дека е христијански демократ.

Други милијардери се Родолф Саде, раководител на третата најголема компанија за превоз во светот, CMA CGM, со седиште во Марсеј. Неговата растечка медиумска империја ги вклучува ротирачкиот информативен канал BFM TV, марсејскиот весник La Provence, неделникот La Tribune Dimanche и La Tribune, поранешен бизнис весник, а сега онлајн публикација, која некогаш беше во сопственост на Арно.

Новинарите во La Tribune штрајкуваа во април изразувајќи стравувања за нејзината иднина по планот за преместување на персоналот во нов дигитален огранок на групата.

Чешкиот енергетски милијардер, Даниел Кретински, кој е сопственик на матичната компанија на британската Кралска пошта, исто така гради француска медиумска и издавачка империја. Ксавиер Ниел, телекомуникацискиот милијардер чиј партнер е извршен директор на Christian Dior Couture и ќерката на Арно, Делфин, беше главен акционер на Le Monde сè додека не го стави својот удел во фонд.

Во помал обем, семејството Дасо, кое ја води одбранбената компанија Dassault Aviation, е сопственик на дневниот весник Le Figaro.