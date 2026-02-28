Министерството за надворешни работи и надворешна трговија апелира до сите македонски државјани кои се наоѓаат во Израел внимателно да ги следат официјалните национални портали за итни случаи и строго да постапуваат согласно упатствата на надлежните институции.

Истовремено апелираат до сите наши државјани да се воздржат од патувања кон земјите од овој регион сè до стабилизирање на безбедносната состојба.

„Согласно информациите добиени од Амбасадата на Република Северна Македонија во Тел Авив, воздушниот простор над Израел е затворен за цивилни летови до понатамошно известување. Сите комерцијални влезни и излезни летови се суспендирани, без конкретна најава за обновување на редовниот воздушен сообраќај“, велат од МНР.

Во продолжение, контакт-телефони за помош во Израел.

Амбасада на Република Северна Македонија во Тел Авив

Тел: +972 54 500 8566 Тел: +972 54 967 0546

Е-пошта: [email protected]

Министерство за надворешни работи и надворешна трговија

Тел: +389 75 273 732 / +389 75 268 736

Е-пошта: [email protected]