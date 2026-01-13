Поради влошената безбедносна состојба во Исламска Република Иран, Министерството за надворешни работи и надворешна трговија на Република Северна Македонија апелира до македонските граѓани, кои се наоѓаат на територијата на оваа држава, да ја напуштат при првите можни и безбедни услови. Истовремено, апелира и да се одложат сите патувања кон Иран кои не се неопходни.
Министерството за надворешни работи ги има ставено на располагање сите свои капацитети за асистенција на државјаните на РСМ, преку 24-часовниот СОС дежурен телефон +389 75 268 736, електронската адреса [email protected], како и преку дежурниот телефонски број на Дипломатско-конзуларното претставништво на Република Северна Македонија во Анкара: +90 539 456 97 10.