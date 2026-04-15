Меѓународниот монетарен фонд ги намали своите прогнози за раст поради скоковите на цените на енергијата предизвикани од војната на Блискиот Исток. Организацијата смета дека светот веќе се движи кон понеповолно сценарио со многу послаб раст, бидејќи прекините во превозот во Ормускиот теснец продолжуваат.

Со огромната неизвесност околу конфликтот на Блискиот Исток што ги зафати финансиските претставници собрани на пролетните состаноци на ММФ и Светската банка во Вашингтон, ММФ презентираше три сценарија за раст: послабо, полошо и сериозно, во зависност од тоа како ќе се одвива војната.

Според најлошата прогноза на ММФ, глобалната економија е на работ на рецесија, со просечни цени на нафтата од 110 долари за барел во 2026 година и 125 долари во 2027 година.

ММФ го избра најбенигното сценарио за својата „референтна прогноза“ за светските економски перспективи, која претпоставува краткотраен конфликт и нормализирање на цените на нафтата во втората половина од 2026 година, со просек од 82 долари за барел за годината – далеку под референтната цена на фјучерсите за сурова нафта Брент во вторникот од околу 96,00 долари.

Само неколку минути по објавувањето на прогнозата, главниот економист на ММФ, Пјер-Оливие Гуринчас, рече дека таа можеби е веќе застарена. Тој им рече на новинарите дека со континуираните енергетски нарушувања и без јасен пат за прекин на конфликтот, неповолното сценарио на ММФ изгледа сè поверојатно.

Тој среден пат предвидува подолг конфликт што ги одржува цените на нафтата околу 100 долари за барел оваа година и 75 долари во 2027 година, при што глобалниот раст ќе падне на 2,5% оваа година од 3,4% во 2025 година.

„Би рекол дека сме некаде помеѓу референтното и неповолното сценарио“, рече Гуринчас. „И секако, секој ден што поминува и секој ден кога имаме повеќе нарушувања во енергетиката, се приближуваме кон неповолното сценарио.“

Без конфликтот на Блискиот Исток, ММФ рече дека би ги подобрил своите прогнози за раст за 0,1 процентен поен на 3,4%, поради континуираниот бум во инвестициите во технологијата, пониските каматни стапки, помалку строгите американски царини и фискалната поддршка во некои земји.

ММФ во јануари предвиде дека нафтата ќе падне на околу 62 долари во 2026 година.

Најлошото „тешко сценарио“ на ММФ претпоставува продолжен и продлабочувачки конфликт и многу повисоки цени на нафтата што ќе предизвикаат големи поместувања на финансиските пазари и построги финансиски услови, намалувајќи го глобалниот раст на 2%.

„Ова би значело близок ​предизвик за глобална рецесија“, рече ММФ, додавајќи дека растот е под тоа ниво само четири пати од 1980 година – со последните две сериозни рецесии во 2009 година, по финансиската криза, и во 2020 година, додека беснееше пандемијата на Ковид 19.

Гуринчас рече дека голем број земји ќе бидат во целосни рецесии според ова сценарио, при што цените на нафтата во просек ќе изнесуваат 110 долари за барел во 2026 година и 125 долари во 2027 година. Цените на ова ниво подолго време, исто така, би ги зголемиле очекувањата „дека инфлацијата е тука за да остане“, предизвикувајќи пошироко зголемување на цените и барања за зголемување на платите.

„Таа промена во очекувањата за инфлација ќе бара од централните банки да ги закочат сопирачките и да се обидат да ја намалат инфлацијата“, рече тој, додавајќи дека ова може да бара повеќе откажувања отколку во 2022 година.

ММФ, сепак, рече дека централните банки можеби ќе можат да „прегледаат“ краткотраен пораст на цените на енергијата и да ги одржат стапките стабилни во услови на послаба активност, што би било де факто монетарно олабавување, но само ако инфлациски очекувања останат закотвени.