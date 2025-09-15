ММА борецот Конор Мекгрегор се повлече од претседателската трка во Ирска

Поранешниот борец во мешани боречки вештини Конор Мекгрегор се повлече од претседателските избори во Ирска и се пожали дека правилата за номинација се „присилна кошула“ што спречува вистински демократски натпревар, пренесува Гардијан.

„По внимателно размислување и по консултација со моето семејство, ја повлекувам мојата кандидатура од оваа претседателска трка“, објави тој на Икс утрово. „Ова не беше лесна одлука, но е вистинската во овој момент.“

Тој се надеваше дека ќе ги искористи своите следбеници на социјалните медиуми – што вклучува 10,7 милиони следбеници на X – и поддршката на Илон Маск и премолчената поддршка на Доналд Трамп за да се кандидира на гласачкото ливче за изборите на 24 октомври. Такер Карлсон и други американски коментатори од крајната десница, исто така, го поддржаа поранешниот спортист.

Мекгрегор се соочи со тешка битка за да се најде на гласачкото ливче – кандидатот мора да биде номиниран или од 20 членови на парламентот или од четири локални власти – и рече дека процесот е „наместен“ во корист на кандидатите од естаблишментот.

Тој требаше да се обрати пред неколку совети оваа недела, заедно со други независни кандидати, но аналитичарите велат дека шансите за добивање поддршка се мали.

37-годишниот Мекгрегор рече дека неговата неуспешна кампања да го наследи Мајкл Д. Хигинс за претседател ја истакнала неправдата во правилата за подобност на уставот. „Овој демократски дефицит против волјата на ирскиот народ сега е успешно зголемен со моето изразување интерес“, рече тој.

Минатата недела, Сајмон Харис, заменик-премиер и лидер на Фајн Гел, рече дека Мекгрегор „претставува најлошото од нас“.

Анкетите на јавното мислење покажаа мала популарна поддршка за Мекгрегор – само 7% од гласачите во една анкета – и занемарлива поддршка меѓу законодавците и локалните власти.

Сепак, Мекгрегор рече дека неговата кампања „катализарала“ мобилизација против злонамерниот естаблишмент и мејнстрим медиумите. Тој рече: „Сега постои многу видливо и гласно движење на ирски патриоти кои се враќаат на нашите културни и историски корени, обидувајќи се да го одржат и заштитат нашиот начин на живот како ирски – на нив им честитам. Струјата се промени и оваа плима не може да се спречи!“

Мекгрегор е поларизирачка фигура во Ирска и во јули ја изгуби жалбата за пресудата на граѓанскиот суд минатата година со која ѝ беше досудена отштета на жена која го обвини за силување.

Други познати личности кои исто така изразија интерес да се кандидираат за претседател, пред да се откажат, се поранешниот танчер Мајкл Флетли и музичарот и активист за помош Боб Гелдоф.

Досега има три потврдени кандидати: Хедер Хамфрис, поранешна министерка во владата која се кандидира за Фајн Гејл; Џим Гејвин, поранешен менаџер на гелскиот фудбалски тим на Даблин кој се кандидира за Фијана Фејл; и Кетрин Коноли, независна пратеничка која е поддржана од мали левичарски партии, вклучувајќи ги Социјалдемократите, Лабуристите и Народот пред профитот.

Шин Фејн, главната опозициска партија, сè уште не одлучила дали ќе предложи свој кандидат или ќе го поддржи Коноли.

Анкетата на јавното мислење за време на викендот го стави Хамфрис во водство со 22% поддршка, Гејвин втор со 18%, а Коноли заостанува со 17%.