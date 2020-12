Младите Елена, Ѕвезда и Лазе добија награда од Светска банка за апликацијата „Walkiie“ за помош на лицата со попреченост

Македонската апликaција „Walkiie“ е помеѓу седумте победници на натпреварот „IDEAS 4 ACTION “ (Идеи за акција) организиран од страна на Светска банка. Во конкуренција за наградите учествувале 4.000 кандидати од цел свет, а победниците беа прогласени врз база на оригиналноста на идејата и потенцијалот да влијаат врз општите политики.

Годишниот натпревар „IDEAS 4 ACTION“ претставува платформа за млади претприемачи која поттикнува иновативни идеи за решавање на најгорливите развојни предизвици во светот, објаснува во соопштението Светска банка.

Македонските победници се први победници на овој натпревар кои доаѓаат од европска земја. Апликацијата Walkiie која е една од победничктие идеи, претставува апликација која можат да ја користат лица со попреченост и волонтери што ќе поминуваат време со нив и ќе им го олеснуваат секојдневниот живот.

Taking on a new challenge in 2021? Meet the @Ideas4Action competition winners for inspiration! Seven young innovators take positive #GlobalGoals action. https://t.co/nl2z3SYVQh pic.twitter.com/O3lvkkg2S6

— World Bank (@WorldBank) December 22, 2020