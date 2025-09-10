сре, 10 септември, 2025

Млади од седум држави ќе ја раскажат приказната на Стоби користејќи дигитални алатки

Младите ќе истражуваат како новите технологии можат да го претворат Стоби во живо културно искуство, инспирирано од минатото, но претставено преку алатки на иднината

Археолошкиот локалитет Стоби оваа недела е домаќин на DIGI Heritage Hub 2025, настан кој ги поврзува културното наследство и современата технологија. Млади професионалци и студенти од 7 европски земји од областа на археологијата, историјата, музеологијата, анимацијата, дизајнот и дигиталните технологии ќе истражуваат како новите технологии можат да го претворат Стоби во живо културно искуство, инспирирано од минатото, но претставено преку алатки на иднината.

Преку предавања, интерактивни работилници и креативни сесии, учесниците ќе развиваат дигитални приказни инспирирани од Стоби, а посебен акцент е ставен на примената на виртуелна и проширена реалност, генеративна вештачка интелигенција и интерактивни медиуми односно технологии што овозможуваат културното наследство да добие нов, привлечен и современ израз.

Програмата предвидува работилници за дигитално раскажување и мапирање на публика, ко-креација на кратки дигитални содржини со цел збогатување на посетителското искуство, јавна презентација и наградување на најиновативните и најинклузивните идеи. Менторите, етаблирани професионалци од регионот, ќе обезбедат стручна поддршка и насоки, создавајќи услови за учесниците да експериментираат со нови наративи и да ја градат идната европска практика за дигитална промоција на културното наследство.

DIGI Heritage Hub е иницијатива на организацијата Блинк 42-21, во партнерство со Националната установа Стоби, со поддршка од УНЕСКО и Европската Унија.

