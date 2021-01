Младата американска поетеса Аманда Горман „го украде шоуто“ на инаугурацијата на Џо Бајден

Помеѓу највпечатливите моменти од Денот на инаугурацијата на новиот американски претседател Џо Бајден беше изведбата на младата поетеса Аманда Горман, која изведувајќи ја својата поема со моќен и енергичен начин, повика на единство и заедништво. По нејзиниот настап Аманда стана инстант супер-ѕвезда во САД, но и ширум светот. Вели дека самата еден ден ќе стане Претседателка на САД.

Таа во свој посебен стил ја изведе нејзината авторка песна „Ридот по кој се искачуваме“ (The Hill We Climb) на истото место каде пред две недели ијладници поддржувачи на поранешниот претседател Доналд Трамп насилно влегоа во Конгресот на САД. Горман својата поема ја пишувала токму за време на нередите во Капитол хил.

Таа на 22 години стана најмладата поетеса која некогаш настапила на претседателска инаугурација, придружувајќи им се на поети како Роберт Фрост и Маја Ангелоу.

Горман својата поема ја започнува со прашањето: „Кога ќе дојде денот, каде можеме да најдеме светлина во оваа бесконечна сенка?“, по што како одговор ја користи и сопствената животна приказна.

Таа при рецитирањето се опишува како „слабо црномуресто девојче кое потекнува од робови, израснато од самохрана мајка, кое може да сонува за да стане претседател, само за да се најде себеси како рецитира за еден“.

„Научивме дека тишината не секогаш значи мир… Видовме сила што ќе ја разбие нашата нација наместо да ја сподели, што ќе ја уништи нашата земја ако тоа значеше одложување на демократијата“, вели Горман во поемата, осврнувајќи се кон немирите во Капитол од пред две недели, а потоа продолжува: „Но, демократијата може да биде периодично одложена, никогаш не може да биде трајно победена“.

Инаугуративниот тим на новиот американски претседател Џо Бајден ја контактирал Горман кон крајот на минатиот месец за да напише и изведе поема за единството во САД. Горман за американските медиуми изјавила дека се измачила да ја напише поемата, но случувањата при немирите од 6 јануари ја поттикнале да ја заврши.

Аманда Горман е родена во Лос Анџелес во 1998 година и како мала имала пречки во говорот, па затоа почнала да пишува.

Иако е млада, таа веќе има неколку признанија и награди за своите поеми. На свои 16 години добила признание за млад поет-лауреат на Лос Анџелес, а три години подоцна, за време на нејзините студии по социологија на Харвард станала прв лауреат на наградата за Национален млад поет.

Во 2015 година ја објавила својата прва книга насловена „Оној за кого храната не е доволна“ (The One for Whom Food Is Not Enough), која само неколку часа по изведбата на инаугурацијата станала бестселер на „Амазон“, заедно со втората книга која Горман ја најави за подоцна годинава.

Изведбата на „Ридот по кој се искачуваме“ поттикна многу реакции и емоции, а помеѓу оние што ја пофалија беа и Опра Винфри, Мишел Обама и Хилари Клинтон.

Thank you! I would be nowhere without the women whose footsteps I dance in. While reciting my poem, I wore a ring with a caged bird—a gift from @Oprah for the occasion , to symbolize Maya Angelou, a previous inaugural poet. Here’s to the women who have climbed my hills before. https://t.co/5Tegd20sko — Amanda Gorman (@TheAmandaGorman) January 20, 2021

Веднаш по нејзиниот настап Горман го сподели твитот со поддршка од најпознатата ТВ водителка во САД, Опра Винфри.

„Благодарам! Не би стигнала никаде без жените по чии стапки танцувам. Додека ја рецитирав мојата поема, носев прстен со птица во кафез – поклон од Опра за оваа прилика да ја симболизирам Маја Ангелоу, која исто така беше поетеса на една од инаугурациите. Ова е за жените кои се искачувале по овие ридови претходно“, напиша Горман.

With her strong and poignant words, @TheAmandaGorman reminds us of the power we each hold in upholding our democracy. Keep shining, Amanda! I can't wait to see what you do next. 💕 #BlackGirlMagic Photo credit: Rob Carr pic.twitter.com/C2cf0U5iEj — Michelle Obama (@MichelleObama) January 20, 2021

„Со нејзините силни и трогателни зборови, Аманда Горман нè потсети на моќта што секој од нас ја има во задржувањето на нашата демократија. Продолжи да сјаеш, Аманда! Едвај чекам да видам што следно ќе направиш“, напиша Мишел Обама, сопругата на поранешниот претседател на САД, Барак Обама.

Wasn't @TheAmandaGorman’s poem just stunning? She's promised to run for president in 2036 and I for one can't wait. pic.twitter.com/rahEClc6k2 — Hillary Clinton (@HillaryClinton) January 20, 2021

„Зар не беше поемата на Аманда Горман едноставно зачудувачка? Таа вети дека ќе се кандидира за претседател во 2036 година и јас едвај чекам тоа да се случи“, напиша поранешната државна секретарка Хилари Клинтон, сопруга на поранешниот претседател на САД, Бил Клинтон. Американските медиуми јавуваат дека идејата да се покани Горман да изведе свое дело на инаугурацијата била на сопругата на претседателот Бајден, првата дама Џил Бајден.

Поемата на Горман само неколку часа по изведбата на инаугурацијата се најде и на една од најпознатите радио станици во Сиетл, придружена од музика од песна на фанк-рок ансамблот „Полиритмикс“ (Polyrhytmics).