саб, 6 септември, 2025

Млад маж од Волково под истрага за полови дејствија врз 5-годишно девојче

Тој го користел моментот додека девојчето било во неговиот дом затоа што живееле во одвоени куќи во ист двор, а потоа и се заканувал да не му кажува на татко и бидејќи ќе ја караат и ќе ја тепаат

Марио СпасевскиОд: Марио Спасевски

-

Фото: Мета.мк

Основното јавно обвинителство Скопје донесе Наредба за спроведување истражна постапка против едно лице за кое постои основано сомнение дека вршело други полови дејствија врз девојче родено во 2020 година, дело казниво според член 188 став 5 од Кривичниот законик.

Осомничениот 24-годишник, во неговиот дом во Волково, неколку пати извршил полови дејствија кои што не се состојат во вагинална, анална или орална пенетрација, врз оштетеното дете со кое е во роднинска врска.

Тој го користел моментот додека девојчето било во неговиот дом затоа што живееле во одвоени куќи во ист двор, а потоа и се заканувал да не му кажува на татко и бидејќи ќе ја караат и ќе ја тепаат.

Јавниот обвинител до судијата на претходна постапка од Основниот кривичен суд Скопје достави предлог за определување мерка притвор, особено имајќи ја предвид можноста за остварување контакт со детето и потребата за заштита на жртвата од осомничениот.

Воедно, обвинителството ги ценеле и околностите кои укажуваат на опасност од бегство и можноста да влијае врз постапката. Судот ја прифати ваквата аргументација и на осомничениот му определи мерка притвор во траење од 30 дена.

ИзворОЈО Скопје

ПОВРЗАНО

Македонија

Обвинение против уште едно лице за пожарот во кочанскиот клуб „Пулс“

Обвинителскиот тим кој постапува во предметот во врска со пожарот во кочанската дискотека „Пулс“, денеска до Основниот кривичен суд Скопје поднесе Обвинителен акт против...
Повеќе
Подглавна секција

Притвор за маж кој крвнички ја истепал неговата бремена сопруга

Јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Скопје поведе постапка против државјанин на Република Хрватска, кој е осомничен за кривично дело – телесна повреда, кој...
Повеќе

Најнови

Балкан

Администрација на ПМФ во Нови Сад: Деканот го спречи влезот на полицијата, им кажа од мегафонот дека не се поканети

Администрацијата на Природно-математичкиот факултет во Нови Сад соопшти дека синоќа полицијата стигнала до влезот на зградата на факултетот, но деканот им спречил да влезат, од мегафон велејќи им дека не се...
Повеќе
Македонија

Млад маж од Волково под истрага за полови дејствија врз 5-годишно девојче

Основното јавно обвинителство Скопје донесе Наредба за спроведување истражна постапка против едно лице за кое постои основано сомнение дека вршело други полови дејствија врз девојче родено во 2020 година, дело казниво...
Повеќе
Македонија

Утрово е почувствуван земјотрес на територија на Валандово и Струмица

Според најновите информации од телеметриската сеизмолошка мрежа на РСМ, на сеизмолошките станици инсталирани ширум нашата територија, одржувани од Сеизмолошката опсерваторија при Природно математичкиот факултет во Скопје, ноќва во 02 часот и...
Повеќе
Главна секција

Јаневска призна дека оваа учебна година, сепак, нема учебник за секое дете

„Обезбедени се учебници за сите ученици, а за прв пат по седум години ќе има и учебници по странските јазици“. Ова го изјави министерката за образование и наука (МОН), Весна Јаневска...
Повеќе

Администрација на ПМФ во Нови Сад: Деканот го спречи влезот на полицијата, им кажа од мегафонот дека не се поканети

Администрацијата на Природно-математичкиот факултет во Нови Сад соопшти дека синоќа полицијата стигнала до влезот на зградата на факултетот, но деканот им спречил да влезат, од мегафон велејќи им дека...

Млад маж од Волково под истрага за полови дејствија врз 5-годишно девојче

Утрово е почувствуван земјотрес на територија на Валандово и Струмица

Јаневска призна дека оваа учебна година, сепак, нема учебник за секое дете

Фирмата-изведувач си ја повлекува целата механизација од Кожуф и од Дошница

Watch and Warn Disinfo: Се очекува влијание на српските медиуми врз есенските изборни процеси во регионот

Џеки Чен ќе биде амбасадор на изложбата EXPO 2027 во Белград

Дали и вие ги сретнавте STOP знаците низ Скопје со пораката „Стоп за говорот на омраза“?

СВР Битола го расчисти настанот со насилно одземање маица на лице во Битола на 28 август, следува пријава против пет лица

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Администрација на ПМФ во Нови Сад: Деканот го спречи влезот на полицијата, им кажа од мегафонот дека не се...

Утрово е почувствуван земјотрес на територија на Валандово и Струмица

Јаневска призна дека оваа учебна година, сепак, нема учебник за секое дете