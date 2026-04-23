„Ова е уште еден политички незрел потег и постапувањето на ваков начин не носи ништо добро во интерес на граѓаните, изјави денеска портпаролката на Владата Марија Митева, откако лидерот на опозициската СДСМ, Венко Филипче, најави дека партијата ќе се повлече од работната група за Изборниот законик.

Таа посочи дека институциите мора да бидат демократски, а владата на ВМРО-ДПМНЕ тоа го покажува во секојдневното работење, заради што, како што посочи, треба да се напуштаат моделите од минатото.

„Не можам да разберам како Филипче вчера кажа дека имаме пораст на гласовите, а денеска дека е против укинувањето на техничката влада, за која во минатото беа согласни дека треба да се укине“, рече Митева.

Претходно претседателот на СДСМ Венко Филипче најави дека доколку власта не се повлече од решението и тоа помине на собраниската комисија, пратениците на СДСМ и коалицијата нема да учествуваат во работната група за изборниот закон.

Според Филипче моделот на Пржинската влада е е единствен гарант за спроведување на фер и демократски избори и не смее да се укине во услови кога власта има целосна контрола врз судството и кога не е познато како се користат податоците од системот „Безбеден град“. Тој, потегот на актуелната влада го оцени како еднаков на начинот на владеење во периодот на Никола Груевски.