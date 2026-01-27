Членовите на собраниската Комисија за одбрана и безбедност денеска ја разгледаа информацијата за потребата од доделување на амандманот број 2 на договорот за техничка поддршка, кој се однесува на набавката на 42 лесни оклопни возила на тркала STRYKER MK‑B‑UCE, склучен помеѓу Владата на РСМ и Владата на САД.

Министерот за одбрана, Владо Мисајловски, појасни дека станува збор за технички амандман, кој е неопходен за инсталација на опремата на возилата и обезбедување на целосна обука на персоналот.

„Се работи за технички аранжман, бидејќи веќе 17 возила се на пристаништето во Грција и треба да се направи постапка за инсталација на целата опрема што пристигнува. Како краен корисник е Министерството за одбрана, а возилата целосно ќе останат во Армијата. Нема ништо дополнително, договорот е во ред и сите возила ќе пристигнат оваа година“, рече Мисајловски.

Амандманот број 2, како што беше објаснето, е формален технички аранжман, кој не менува суштината на договорот, туку овозможува правилна интеграција и подготовка на возилата за оперативна употреба.