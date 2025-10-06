пон, 6 октомври, 2025

Мировните преговори за Газа започнуваат, Трамп ги повика медијаторите да дејствуваат брзо

Медијаторите денеска треба да се сретнат во Египет за индиректни мировни преговори меѓу Хамас и Израел

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:President_Trump_Meets_with_Israeli_Prime_Minister_Benjamin_Netanyahu_(49452465091).jpg President Donald J. Trump and Vice President Mike Pence participate in an expanded bilateral meeting with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu Monday, Jan. 27, 2020, in the Oval Office of the White House. (Official White House Photo by D. Myles Cullen)

Американскиот претседател Доналд Трамп ги повика сите вклучени во напорите за завршување на војната во Газа да дејствуваат брзо, бидејќи медијаторите денеска треба да се сретнат во Египет за индиректни мировни преговори меѓу Хамас и Израел, јавува Би-Би-Си.

Разговорите доаѓаат откако Хамас се согласи на некои делови од мировниот план на САД од 20 точки, вклучувајќи ослободување на заложниците и предавање на управувањето со Газа на палестинските технократи, но бара преговори за други прашања.

Во одговорот на групата не се споменуваат клучните барања за нејзино разоружување и немање никаква идна улога во управувањето со Газа.

Пишувајќи на социјалните мрежи дека разговорите биле многу успешни, Трамп рече: „Ми кажаа дека првата фаза треба да биде завршена оваа недела и ги молам сите да дејствуваат брзо. Времето е од суштинско значење или ќе следи масовно крвопролевање“.

Зборувајќи со новинарите претходно, Трамп рече дека смета оти заложниците ќе почнат да се ослободуваат многу наскоро.

Кога беше прашан за флексибилноста околу неговиот мировен план, Трамп рече не ни треба флексибилност бидејќи сите се согласиле со тоа, но секогаш ќе има некои промени.

„Ова е одлична зделка за Израел, одлична зделка за целиот арапски свет, муслиманскиот свет и светот, па затоа сме многу среќни поради тоа“, додаде тој.

Во меѓувреме, израелските воздушни напади продолжија во Газа, и покрај тоа што Трамп му рече на Израел веднаш да го запре бомбардирањето во петокот откако Хамас одговори на предложениот план.

Портпаролот на израелската влада, Шош Бедросијан, им рече на новинарите во неделата дека иако одредени бомбардирања всушност престанаа во Појасот Газа, во овој момент нема прекин на огнот.

Бедросијан рече дека премиерот Министерот Бенјамин Нетанјаху дал наредба да се возврати оган од одбранбени цели доколку постои закана по нивниот живот на бојното поле во Газа.

Извештаите од Газа велат дека Израел продолжил со воздушните напади и тенковскиот оган преку ноќ и во недела, уништувајќи голем број станбени згради во градот Газа.

Уште 65 лица беа убиени во израелските воени операции претходно, соопшти Министерството за здравство на Газа, управувано од Хамас.
Државниот секретар на САД, Марко Рубио, изјави за американскиот партнер на Би-Би-Си, Си-Би-Ес њуз, дека бомбардирањето треба да престане за да се олесни ослободувањето на заложниците.

„Не можете да ослободите заложници додека сè уште има бомбардирања, тоа мора да престане, но исто така мора да се работи и на другата логистика“, изјави тој за Face the Nation на Си-Би-Ес њуз во недела.

Планот од 20 точки предлага итен прекин на борбите и ослободување на 48 заложници, од кои се смета дека само 20 се живи, во замена за стотици притворени жители на Газа.

Нетанјаху во телевизиско обраќање во саботата изјави дека се надева дека ќе го објави ослободувањето на заложниците во наредните денови.

Премиерот јасно стави до знаење дека во договор со администрацијата на Трамп, разговорите ќе бидат ограничени на максимум неколку дена, рече Бедросијан.

