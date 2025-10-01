Мировниот план на Трамп ги игнорира интересите на палестинскиот народ, смета Хамас

Хамас веројатно нема да се согласи на разоружување и предавање на оружјето, клучен услов на планот на Трамп

Хамас веројатно ќе го отфрли мировниот план на Доналд Трамп за Газа, велејќи дека тој им служи на интересите на Израел и ги игнорира интересите на палестинскиот народ, изјави висок претставник на милитантната група за Би-Би-Си.

Изворот рече дека Хамас веројатно нема да се согласи на разоружување и предавање на оружјето, клучен услов на планот на Трамп. Се вели дека Хамас, исто така, се спротивставува на распоредувањето на Меѓународните сили за стабилизација во Газа, што го смета за нова форма на окупација.

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху го прифати планот на Трамп за време на разговорите во Белата куќа во понеделник. Хамас сè уште не даде официјален одговор.

Министерството за надворешни работи на Катар изјави дека Хамас го проучува предлогот на Белата куќа.

Висок палестински функционер запознаен со разговорите на Хамас изјави за Би-Би-Си дека тие го вклучуваат раководството на групата и во и надвор од Газа. Се смета дека воениот командант на групата на територијата, Ез ал-Дин ал-Хадад, е решен да продолжи да се бори, наместо да го прифати понудениот план. Личности на Хамас надвор од Газа неодамна се најдоа настрана од дискусиите бидејќи немаат директна контрола врз заложниците.

Разговорите со Хамас, кои се очекува да траат неколку дена, вклучуваат и други палестински фракции.

Вооружената група Палестински исламски џихад, која учествуваше во нападот на 7 октомври и претходно држеше некои израелски заложници, го отфрли планот во вторник.

За Хамас, се смета дека клучен проблем е тоа што планот бара од нив да ги предадат сите заложници одеднаш – давајќи го својот единствен адут за преговарање. Дури и со поддршката на Доналд Трамп за планот, постои недостаток на доверба дека Израел нема да ги продолжи своите воени операции откако ќе ги прими заложниците – особено откако се обиде да го убие раководството на Хамас во Доха претходно овој месец, во знак на пркос на САД.

Дополнително, мапата на Газа што ја сподели администрацијата на Трамп покажува она што се чини дека е планирана тампон зона долж јужната граница на Газа со Египет. Не е јасно како би се администрирало ова, но ако Израел е вклучен, веројатно ќе биде и точка на спор. Понатаму, откако се согласи со планот во понеделник вечерта, Нетанјаху се чини дека се спротивставува на неколку од условите наведени во него. Во видео споделено на X, тој инсистира дека израелската војска ќе може да остане во делови од Газа и дека Израел изјавил дека насилно ќе се спротивстави на палестинска држава.

Ова е спротивно на условите на рамката на Трамп, која предвидува целосно повлекување на израелските сили и вели дека откако планот ќе биде завршен, може да има кредибилен пат кон палестинско самоопределување и државност.

Во Газа, Палестинците во голема мера го поддржуваа планот, но само затоа што тоа ќе доведе до крај на војната. Палестинскиот новинар Фати Сабах рече: „Отфрлањето на Хамас, не дај Боже, би значело давање зелено светло на Нетанјаху да ја продолжи војната со американска и западна поддршка, за да се уништи она што останало од Газа и централниот регион. Народот на Газа не може да го поднесе тоа. Тие се уништени, исцрпени, очајни и безнадежни“, рече тој.

„Тие сакаат прекин на огнот сега, а не утре, по секоја цена, иако знаат дека планот им служи на интересите на Нетанјаху, е полн со стапици и не ги одразува нивните аспирации“, додаде Сабах.