Просторот каде што беше планирано да се изгради меморијалниот парк за жртвите на пожарот кој избувна во модуларната болница останува недопрен, градежните работи не се започнати ниту по осум месеци откако владините претставници и пратениците пред локалните избори се сликаа пред камерите, зборувајќи со емоции за жртвите на трагедијата, пишува Порталб.мк.

Спомен-паркот за 14-те жртви од пожарот во Модуларната болница во Тетово и натаму останува само на информативна табла. Иако се најавуваше со месеци, не се знае кога ќе започнат работите.

Од Иницијативата „Нула“, која и предложи изградба на овој парк, соопштија дека владините претставници и министрите уште еднаш докажаа дека не се грижат за роднините на жртвите од модуларната болница, туку само за политичкиот маркетинг.

„Навреда и потсмев на достоинството на членовите на семејствата е што по сите тие најави и ветувања за спомен-паркот пред неколку месеци, денес не е поместен ниту еден камен. Со овој пристап, спомен-паркот што беше ветен за сеќавање на жртвите е во опасност да се претвори во парк на заборавот, бидејќи самите институции се чини дека се обидуваат да ја заборават одговорноста што ја носат за оваа трагедија“, велат од

Иницијатива „Нула“.

И покрај фактот што министерот за здравство, Азир Алиу, на 6 февруари изјави дека чекаат дозвола од Општина Тетово за спроведување на проектот, од општината велат дека не е побарана дозвола.

„Министерството за здравство не побарало дозвола/согласност за изградба на спомен-паркот“, изјавија од Општина Тетово.

Од тетовската болница нè упатија до Министерството за здравство, кои со недели не одговараат на новинарските прашања.

Спомен-паркот нема да се гради на местото каде што беше објектот на модуларната болница, туку малку подолу.

Потсетуваме дека во јуни 2025 година, Иницијатива Нула, заедно со семејствата на жртвите од трагедијата во модуларната болница, поднесоа барање до Општина Тетово и Министерството за здравство со кое предложија просторот каде што се наоѓаше модуларната болница да се претвори во јавен спомен-парк.

Просторот каде што се наоѓаше модуларната болница беше претворен во паркинг, каде што сè уште има некои стари автомобили. Потсетуваме дека во ноември 2022 година, тогашниот директор на Тетовската болница, Амир Елези, најави дека на местото каде што се наоѓаше модуларната болница е планирано да се постави спомен-плоча за жртвите од трагедијата. Меѓутоа, оваа плоча никогаш не беше поставена.

На 8 септември 2021 година, во Тетовската модуларна болница, каде што се лекуваа пациенти со Ковид-19, изби страшен пожар, при што загинаа 14 пациенти и членови на нивните семејства кои беа внатре во тоа време. 14 лица беа спасени пред објектот целосно да изгори.

Причината за пожарот се припишува на изгорен кабел чија искра предизвикала да се прошири пожарот и за неколку минути целата болница била зафатена од пламен. Досега имало два судски случаи за овој случај, но обвинетите не се прогласија одговорни за причините за пожарот, туку за други кривични дела, како што е неинсталирање противпожарни апарати.

Во меѓувреме, и покрај фактот дека поминаа повеќе од две години откако Јавното обвинителство на РСМ објави дека Обвинителството за организиран криминал и корупција спроведува втора истрага за пожарот во модуларната болница, сè уште нема одлука.

Во врска со недостатокот на правда за пожарот во модуларната болница, членовите на семејството и граѓаните организираа неколку протести барајќи да се отпочне судски процес за причините за пожарот.

Откако виновниците за пожарот во Модуларната болница во Тетово не беа изведени пред лицето на правдата и немаше судење за причините за пожарот, Ибин Емши, кој ги загуби таткото и братот, поднесе пријава за убиство во Италија против РСМ и очекува случајот да биде истражен на меѓународно ниво и да стигне до Европскиот суд за човекови права во Стразбур.