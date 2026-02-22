Министерството за внатрешна безбедност на САД ги суспендира програмите за безбедност на аеродромите TSA PreCheck и Global Entry, бидејќи делумното затворање на владата продолжува, пренесува Асошиејтед Прес.

Програмите се дизајнирани да помогнат во забрзувањето на регистрираните патници низ безбедносните линии. Нивното суспендирање може да предизвика главоболки кај патниците.

Министерката за внатрешна безбедност, Кристи Ноем, во соопштението изјави дека „затворањата имаат сериозни последици во реалниот свет“. Таа исто така рече дека „TSA и CBP им даваат приоритет на општата популација што патува на нашите аеродроми и пристаништа и ги суспендираат придружбите со учтивост и посебни привилегии“.

Делумното затворање на владата започна на 14 февруари откако демократите и Белата куќа не можеа да постигнат договор за законодавството за финансирање на Министерството за внатрешна безбедност. Демократите бараат промени во имиграциските операции што се клучни за кампањата за депортација на претседателот Доналд Трамп.

Демократите во Комитетот за внатрешна безбедност на Претставничкиот дом ја критикуваа одлуката за безбедноста на аеродромите.

Тие на социјалните медиуми изјавија дека администрацијата „ги поткопува програмите што го прават патувањето полесно и побезбедно“ и ги обвинија дека „намерно го уништуваат вашето патување“.