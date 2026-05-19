Претседателот Доналд Трамп и Министерството за правда постигнаа договор за тужба од 10 милијарди долари што тој ја поднесе против Служба за внатрешни приходи (СВП) поради протекување на неговите даночни пријави, со што заврши случајот што ги збуни и ги налути критичарите, бидејќи претседателот се обиде да ја тужи владата што ја води, пренесува Политико.

Според објавениот договор, Министерството за правда формира „Фонд против вооружување“ од 1,776 милијарди долари за исплата на побарувања на луѓе што вршителот на должноста државен обвинител Тод Бланш ги нарече „жртви на законот и вооружувањето“.

Бланш не објасни кој ќе има право на надомест, но некои луѓе кои беа осудени за кривични дела поврзани со немирите во Капитол на 6 јануари 2021 година веќе ја тужеа владата. Фондот, кој ќе го надгледува комисија од пет члена, ќе ги обработува барањата до средината на декември 2028 година – околу еден месец пред да заврши мандатот на Трамп.

„Машинеријата на владата никогаш не треба да се користи како оружје против ниту еден Американец, а намерата на ова Министерство е да ги исправи грешките што беа направени претходно, а воедно да се осигура дека ова никогаш повеќе нема да се случи“, рече Бланш во соопштението.

Окружниот судија на САД, Кетлин Вилијамс, со седиште во Мајами, го затвори случајот со наредба во понеделник вечерта.

Според спогодбата, Трамп, исто така, се согласи да ги отфрли барањата за отштета што ги поднесе против федералната влада во врска со истрагите за врските на неговата претседателска кампања во 2016 година со Русија и упадот на ФБИ во Мар-а-Лаго одобрен од судот во 2022 година, како дел од истрагата за ракување со класифицирани документи, се вели во соопштението на Министерството за правда.

Трамп и членовите на неговото семејство „ќе добијат формално извинување, но нема парична исплата или отштета од каков било вид“, се вели во соопштението.

Во Белата куќа во понеделник попладне, Трамп рече дека знае „многу малку за тоа“ и дека „не бил вклучен во неговото создавање“.

Иако извештаите пред договорот велеа дека со него би можеле да се решат претстојните ревизии и даночни спорови во кои се вклучени Трамп и неговите компании, па дури и би можел да ја ограничи можноста на IRS да ги оспори идните даночни пријави на Трамп, текстот на спогодбата објавена од Министерството за правда во понеделник попладне не вклучуваше такви одредби.

„Претседателот Трамп, неговото семејство, поддржувачите и безброј други патриоти на „Америка на прво место“ беа нелегално цел на агенциите за спроведување на законот предводени од демократите, вклучувајќи го Министерството за правда и IRS“, изјави портпаролот на правниот тим на Трамп во соопштението.

„Трамп беше исто така жртва на нелегално вознемирување и нарушување на приватноста“ за време на истрагата за руско влијание и претресот во Мар-а-Лаго, се продолжува во соопштението. „Трамп влегува во оваа спогодба директно за доброто на американскиот народ и тој ќе продолжи да се бори да ги повика на одговорност оние што им штетат на Америка и на Американците.“

Трамп се обидува да го отфрли случајот

Во согласност со спогодбата, адвокатите на Трамп во понеделник поднесоа известување до федералниот суд со кое ја отфрлаат тужбата што тој ја поднесе во јануари.

Овој развој на настаните во понеделник дојде откако Вилијамс, која го надгледуваше случајот, изрази сомнежи за тоа дали судската постапка може да продолжи, бидејќи Трамп всушност беше и тужител и обвинет.

Вилијамс им наложи на двете страни да поднесат формални правни аргументи за тоа прашање до среда и презеде необичен чекор со назначување надворешни адвокати кои ќе го советуваат судот за вклучените правни прашања. Таа закажа рочиште за ова прашање за следната недела, но во новото поднесување на Трамп се тврди дека случајот сега е завршен бидејќи тој има право да го отфрли во рана фаза без судско одобрение.

Вилијамс се чини дека го прифати тоа, издавајќи наредба од три страници со која го затвори случајот и го поништи рочиштето следната недела, но исто така се чини дека го критикуваше начинот на кој Министерството за правда го постапи по ова прашање.

„Обвинетите – федералните агенции претставени од Министерството за правда, кое има независна обврска да го почитува „силниот интерес на јавноста да знае за однесувањето на својата Влада и трошењето на нејзините ресурси“ и „фер спроведување на правдата…“ – ниту поднесоа никакви документи за спогодба, ниту поднесоа никакви документи со кои се осигурува дека спогодбата е соодветна кога има нерешено прашање дали постои вистински случај или контроверзност“, напиша судијката во нејзината наредба, која се појави веднаш откако Министерството за правда го објави целиот текст на договорот.

Спогодбата доаѓа четири месеци откако Трамп, неговите синови и семејниот бизнис ја тужеа IRS за 10 милијарди долари за неправилно надгледување на изведувачот кој ги протекуваше даночните пријави на претседателот и други богати поединци во медиумите пред седум години.

Изведувачот, Чарлс Литлџон, се изјасни за виновен во 2023 година за протекување на пријавите на Трамп, заедно со пријавите на илјадници други богати Американци. Федерален судија во Вашингтон го осуди на пет години затвор, максималната казна што можеше да ја добие според договорот за признавање на вина што го постигна со обвинителите. Литлџон поднесе жалба на неговата казна, тврдејќи дека била претерано строга.

Критичарите се скептични од самиот почеток

Граѓанската тужба на Трамп веднаш предизвика критики од даночниот и правниот свет.

„Иако претседателот Трамп тврди дека ја поднесува оваа тужба во свој личен капацитет, тој е актуелен претседател, а неговите именувани противници се субјекти чии одлуки се предмет на неговите упатства“, напиша Вилијамс, назначен од Обама, во наредба минатиот месец. „На овој суд не му е јасно дали страните се доволно спротивставени една кон друга за да го задоволат барањето за случај или контроверзност [на Уставот]“.

Нина Олсон, поранешна национална адвокатка за даночни обврзници, рече дека потегот на семејството Трамп да го отфрли случајот бил олеснет затоа што претседателот ефикасно ги надгледува двете страни во случајот.

„Не треба да се погледне подалеку од фактот дека Министерството за правда не назначило никаков адвокат да го води овој случај во име на американските даночни обврзници, а уште помалку да одговори“, рече Олсон, која сега го води непрофитниот Центар за права на даночните обврзници. „И сега тој неуспех се користи за да се оправда повлекувањето на случајот. Ќе видиме што ќе се случи следно и како американските даночни обврзници ќе бидат дополнително оштетени.“

Кратко по тужбата во јануари, Трамп призна дека е невообичаено да се биде на двете страни во тужбата.

„Многу е интересно“, им рече Трамп на новинарите во „Ер Форс Уан“. „Размислуваме да направиме нешто за добротворни цели, каде што ќе давам пари во добротворни цели.“

Во последните недели се појавија извештаи за потенцијално спогодување во случајот како дел од поширок обид на Министерството за правда да реши различни правни тужби што Трамп и неговите сојузници ги поднесоа против федералната влада.

Во договорот за спогодба се вели дека доколку не се постигне договор, Трамп планира да се обиде да го претвори својот случај против IRS во колективна тужба во име на други чии даночни пријави беа нелегално откриени.