Министерството за правда на САД објави долгоочекувана и огромна количина на документи со детали за истрагите за осудениот сексуален престапник Џефри Епштајн, голем развој во долгата сага што се претвори во еден од најголемите политички неуспеси што ги претрпе Доналд Трамп од неговиот реизбор минатата година, пренесува Гардијан.

Иако значителни делови од досиејата се редигирани, оние што беа видливи вклучуваа слики од Епштајн како се дружи со низа истакнати личности, вклучувајќи ги Мајкл Џексон, Крис Такер и Дајана Рос, и претприемачот Ричард Бренсон. Бил Клинтон се појавува на неколку фотографии, вклучувајќи една на која е во базен заедно со осудената соучесничка на Епштајн, Гислен Максвел. Сликите го прикажуваат и поранешниот британски кралски член Ендру Маунтбатен-Виндзор.

Друг куп документи покажа фотографии од собрани докази, вклучувајќи дискови и компјутери, но не откри детали за содржината. Имаше и фотографија од она што изгледаше како куче во вреќа за ѓубре, ставено во кутија.

Во писмо до Конгресот, Тод Бланш рече дека документите, кои датираат од 2006 година, кога Епштајн беше под истрага за обвиненија за детска проституција, се само првиот сет од она што е планирано да се објави. „Обемот на материјали што треба да се разгледаат… значи дека одделот мора јавно да објавува документи што одговараат на тековните барања“, напиша заменик-генералниот обвинител во писмото до кое дојде Фокс њуз.

Тој, исто така, призна низа редакции, вклучувајќи ги и деталите за идентификација на повеќе од 1.200 жртви и членови на нивните семејства.

Демократите во Конгресот ја обвинија администрацијата на Трамп дека не се придржува до Законот за транспарентност на досиејата на Епштајн, кој бара од одделот за правда да ги објави сите „некласифицирани записи, документи, комуникации и истражни материјали“ што ги поседува, поврзани со случаите на финансиерот, до 19 декември. Епштајн почина во затвор во 2019 година додека чекаше судење по федерални обвиненија за трговија со малолетници за сексуална злоупотреба.

Законот, исто така, бара од Министерството за правда да ги објави сите материјали од истрагите што се однесуваат на Максвел, кој беше прогласен за виновен во 2021 година за помагање на Епштајн во сексуалната трговија со тинејџерки и осуден на 20 години затвор.

„Технички, тие не се во согласност со прописите“, рече демократскиот конгресмен Ро Кана, лидер на напорите за усвојување на законот.

„Законот бара сите документи што се некласифицирани да бидат објавени. Тие не го сториле тоа. Законот, исто така, бара од нив да ги објаснат редакциите. Сè уште не сум видел дали го сториле тоа или не. Моето првично толкување е дека имаат многу редакции без објаснување“, рече Кана.

Чак Шумер, водечкиот демократ во Сенатот, ги повтори своите загрижености и рече во соопштение: „Ќе ги искористиме сите опции за да се осигураме дека вистината ќе излезе на виделина“.

Томас Маси, републиканец, исто така се придружи на хорот, пишувајќи на социјалните мрежи дека објавениот документ „грубо не е во согласност ниту со духот ниту со буквата на законот што [Доналд Трамп] го потпиша пред само 30 дена“.

Абигејл Џексон, заменик-секретар за печат на Белата куќа, рече дека објавувањето на документите докажува дека „администрацијата на Трамп е најтранспарентна во историјата“ и рече дека „направила повеќе за жртвите отколку што направиле демократите“ со тоа што ги објавила досиејата и соработувала со посебна конгресна истрага.

Случајот на Епштајн го привлекува вниманието на јавноста со години и е предмет на безброј теории на заговор – главно поради неговите врски со моќни и богати личности во САД и во странство, вклучувајќи го и Трамп.

Иако како претседател има овластување да ги објави документите, Трамп претходно се спротивстави на тоа и рече дека загриженоста за неговите врски со Епштајн е „демократска измама“. Додека Претставничкиот дом се приближуваше кон одобрување на законот во ноември, претседателот нагло го смени својот став и рече дека републиканските пратеници треба да го поддржат. Подоцна беше едногласно усвоен од Сенатот, а Трамп ја потпиша мерката на 19 ноември, предизвикувајќи 30-дневно одбројување за објавување на документите.

Иако законот налага објавување на некласифицирани материјали, тој можеби не ја обезбедува целосната транспарентност што ја бараат бројните жртви на Епштајн, бидејќи вклучува значајни отстапки, вклучително и одредба со која се исклучуваат материјали „што би ја загрозиле активната федерална истрага“ од објавување.

Во законот исто така се наведува дека „не подоцна од 15 дена“ откако материјалите ќе бидат објавени, Министерството за правда мора да му достави на Конгресот список на сите категории на објавени и задржани записи, резиме на сите направени редакции и список на „сите владини претставници и политички експонирани лица именувани или наведени во објавените материјали“.

Пред објавувањето на материјалите, експертите исто така предупредија дека откривањето на записите можеби нема да обезбеди целосен опис на злосторствата на Епштајн или неговата мрежа и дека сепак може да остави многу прашања за Епштајн неодговорени.

Трамп вети дека ќе ги објави досиејата поврзани со Епштајн додека водеше кампања за претседател минатата година. Ова лето, неговата администрација предизвика реакции откако Министерството за правда објави дека нема да објави никакви досиеја поврзани со покојниот финансиер и рече дека „не пронашло инкриминирачки список на клиенти“ и покрај претходните тврдења од Пам Бонди, главниот обвинител, дека таков документ се наоѓа на нејзиното биро.

Соопштението предизвика двопартиски бес – вклучително и од некои поддржувачи на Трамп – и повторно ја зголеми контролата врз минатите врски на Епштајн со Трамп, со кого беше пријателски расположен најмалку 15 години пред да се скара во 2004 година. Претседателот постојано негираше какво било знаење или вмешаност во криминалните активности на Епштајн.

Кон средината на ноември, неколку дена пред Конгресот да гласа за објавување на досиејата на Министерството за правда, демократите во надзорниот комитет на Претставничкиот дом објавија три размени на е-пошта што ги добиле од имотот на Епштајн како одговор на судска покана што датира од 2011, 2015 и 2019 година, а вклучуваше и еден е-мејл во кој Епштајн тврдеше дека Трамп „знаел за девојките“.

Каролин Ливит, портпаролката на Белата куќа, ги отфрли е-пораките и ги обвини демократите за „селективно“ протекување „за да создадат лажен наратив за да го оцрнат претседателот Трамп“.

Подоцна истиот ден, републиканците во комитетот објавија над 20.000 документи што ги добиле од имотот на Епштајн, вклучувајќи е-пораки меѓу Епштајн и истакнати личности.

На почетокот на декември, демократите во Претставничкиот дом во комитетот објавија неколку десетици фотографии од имотот на Епштајн кои ги истакнуваат неговите врски со истакнати личности, вклучувајќи ги Трамп, Клинтон и Маунтбатен-Виндзор.

Анхел Урења, портпарол на Бил Клинтон, рече дека истрагата за Епштајн не се однесува на поранешниот претседател.

„Тука има два вида луѓе“, рече тој. „Првата група не знаеше ништо и го прекина Епштајн пред неговите злосторства да излезат на виделина. Втората група продолжи со врските и потоа. Ние сме во првата. Никакво одложување од страна на луѓето во втората група нема да го промени тоа.“

Сликите претставуваат мал број од речиси 100.000 слики дадени на комисијата на Претставничкиот дом и беа објавени без контекст или натписи.

Оваа недела, демократите од Претставничкиот дом во комисијата објавија уште една серија фотографии од имотот на Епштајн, бидејќи се приближуваше рокот за Министерството за правда да ги објави своите досиеја.

Меѓу сликите имаше фотографии од стихови од романот на Владимир Набоков „Лолита“ – кој е за сексуална опсесија на средовечен маж со и сексуална злоупотреба на 12-годишно девојче – напишани на различни делови од телото на жената. Претходно оваа година беше објавено дека фотографиите од внатрешноста на куќата на Епштајн на Менхетен открија дека тој чувал примерок од првото издание на „Лолита“ во својата канцеларија.

Истата серија содржеше и фотографии од патни документи и значајни луѓе како Бил Гејтс, Вуди Ален, Ноам Чомски и Стив Банон, поранешниот советник на Трамп.

Сликите обезбедени од наследниците беа без датум и обезбедени без контекст. Појавата на овие луѓе на фотографиите не е доказ за какво било кривично дело.