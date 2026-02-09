Министерството за правда ќе им дозволи на членовите на Конгресот да ги прегледуваат нецензурираните досиеја за осудениот сексуален престапник Џефри Епштајн, според писмото испратено до пратениците, пренесува Асошиејтед Прес.

Во писмото се вели дека пратениците ќе можат да ги прегледуваат нецензурираните верзии на повеќе од 3 милиони досиеја што Министерството за правда ги објави за да се усогласи со законот донесен од Конгресот минатата година.

За да пристапат до досиејата, пратениците ќе треба да го известат Министерството за правда 24 часа однапред. Тие ќе можат да ги прегледуваат досиејата на компјутерите во Министерството за правда. Само пратениците, а не нивниот персонал, ќе имаат пристап до досиејата и ќе им биде дозволено да водат белешки, но не и да прават електронски копии.

Иако истражителите собраа доволно докази дека Епштајн сексуално злоставувал малолетни девојчиња, тие пронајдоа оскудни докази дека добро поврзаниот финансиер водел мрежа за трговија со луѓе што им служела на моќни мажи, покажува прегледот на Асошиејтед Прес на внатрешните записи на Министерството за правда.