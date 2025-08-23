Министерот за одбрана на САД го отпушти шефот на разузнавачката агенција на Пентагон и уште двајца високи воени команданти

Американскиот министер за одбрана Пит Хегсет го отпушти шефот на разузнавачката агенција на Пентагон и уште двајца високи воени команданти, што е најновиот потег на администрацијата на претседателот Доналд Трамп за чистење на службеници во Пентагон, пренесува Ројтерс.

Не беше веднаш јасно зошто генерал-потполковник Џефри Круз, кој ја водеше Агенцијата за одбранбено разузнавање, беше отпуштен.

Чистката на Хегсет се прошири подоцна во петокот. Еден американски функционер, кој сакаше да остане анонимен, за Ројтерс изјави дека покрај Крусе, Хегсет наредил и отстранување на началникот на резервите на американската морнарица и командантот на Командата за специјални воени операции на морнарицата.

Сите тројца функционери изјавија дека не е познато зошто биле отпуштени.

„Отпуштањето на уште еден висок функционер за национална безбедност ја нагласува опасната навика на администрацијата на Трамп да го третира разузнавањето како тест за лојалност, а не како заштита за нашата земја“, рече американскиот сенатор Марк Ворнер, кој е потпретседател на Одборот за разузнавање на Сенатот.

Овој потег се чини дека е најновиот обид на администрацијата на Трамп да ги казни сегашните и поранешните воени, разузнавачки и полициски службеници чии ставови се сметаат за спротивни на ставовите на Трамп.

Во април, Трамп го отпушти генералот Тимоти Хауг од функцијата директор на Националната агенција за безбедност, во чистка во која беа вклучени повеќе од десетина вработени во Советот за национална безбедност на Белата куќа.

Хегсет, исто така, се соочи со униформирани воени функционери во Пентагон. Во февруари, тој го отпушти генералот на воздухопловните сили Ц.К. Браун, претседател на Здружениот штаб на началниците на вооружените сили, кој беше отпуштен заедно со уште петмина адмирали и генерали во невидена реконструкција на военото раководство на САД.

Началникот на воздухопловните сили на САД во понеделникот даде изненадувачка најава дека планира да се пензионира само на половина од својот мандат.

Иако не беше јасно точно зошто Крусе беше отпуштен, тоа доаѓа по прелиминарната проценка на ДИА што протече во медиумите, во која се вели дека воздушните напади на САД врз три ирански нуклеарни објекти од 22 јуни ја вратиле програмата на Техеран само неколку месеци назад, наод што е во спротивност со тврдењето на Трамп дека целите биле „збришани“.

Протекувањето на проценката, за која исто така објави Ројтерс, го разбесни Трамп. Белата куќа ја осуди строго доверливата проценка како „апсолутно погрешна“, а Трамп ги нападна Си-Ен-Ен, Њујорк Тајмс и другите медиуми што го добија извештајот, нарекувајќи ги „ѓубре“ и „ЛАЖНИ ВЕСТИ“.

Администрацијата на Трамп спроведе широка чистка на американските воени и разузнавачки службеници и дипломати, за која вели дека е дел од напорите за намалување на големината на владата на САД, намалување на федералниот буџет и казнување на она што го опишува како „политизација или вооружување“ на разузнавањето.

Веста за отпуштањето на Крус дојде два дена откако директорката на Националното разузнавање, Тулси Габард, објави дека по наредба на Трамп ги одзема безбедносните дозволи на 37 сегашни и поранешни американски разузнавачки професионалци.