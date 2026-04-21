Секретарката за труд на Доналд Трамп, Лори Чавез-ДеРемер, се повлекува, објави администрацијата во понеделник, по низа обвинувања за недолично однесување, вклучувајќи афера со подредена и пиење на работното место, пренесува Гардијан.

„Секретарката за труд, Лори Чавез-ДеРемер, ќе ја напушти администрацијата за да заземе позиција во приватниот сектор“, напиша Стивен Чеунг, портпарол на Трамп, на социјалните медиуми. „Таа заврши феноменална работа во својата улога заштитувајќи ги американските работници, воведувајќи фер работни практики и помагајќи им на Американците да стекнат дополнителни вештини за да го подобрат својот живот.“

Чавез-ДеРемер е третиот член на кабинетот – сите жени – кој заминува за време на вториот мандат на претседателот, по секретарката за внатрешна безбедност Кристи Ноем и главниот обвинител Пам Бонди. Таа напиша на платформата за социјални медиуми X: „Беше чест и привилегија да служам во оваа историска администрација и да работам за најголемиот претседател во мојот живот.“

Но, заминувањето на Чавез-ДеРемер доаѓа откако таа се вмеша во низа политички и лични контроверзии. Секретарката за труд и нејзините блиски помошници моментално се под истрага на генералниот инспектор на одделот поради обвинувања за професионално лошо однесување.

Тие вклучуваат тврдења дека Чавез-ДеРемер имала афера со член на нејзиното обезбедување, чувала „залиха“ алкохол во својата канцеларија и користела владини ресурси за лични патувања, додека нејзините помошници наводно се обидувале да насочат грантови кон политички поврзани личности, објави „Њујорк тајмс“ во март.

Генералниот инспектор, исто така, разгледува материјал што покажува дека Чавез-ДеРемер и нејзините врвни помошнички и членови на семејството рутински испраќале лични пораки и барања до млади членови на персоналот, објави друг извештај на „Тајмс“ минатата недела. Сопругот и таткото на Чавез-ДеРемер разменувале текстуални пораки со млади жени членови на персоналот, според весникот.

Скандалите не завршија тука. На сопругот на секретарката, Шон ДеРемер, анестезиолог, му беше забранет влез во седиштето на одделот по обвинувањата од најмалку две жени вработени дека тој сексуално ги нападнал. Жените им кажале на службениците на одделот дека Шон ДеРемер ги допирал несоодветно во зградата на одделот на Конституционалната авенија во Вашингтон.

Неговиот адвокат ги отфрли тврдењата, сугерирајќи дека тие се дел од обидот да се принуди неговата сопруга да ја напушти функцијата. Полицијата и обвинителите одбија да покренат обвиненија. Но, се веруваше дека истрагата на генералниот инспектор се приближува кон својот крај и најмалку четири службеници на одделот беа принудени да ги напуштат своите работни места како што напредуваше.

Џон Кенеди, републикански сенатор од Луизијана, во понеделник изјави: „Мислам дека секретарката покажа многу мудрост со поднесувањето оставка“.

Чавез-ДеРемер, ќерка на член на синдикатот Меѓународно братство на тимстери, претходно беше републиканска конгресменка од Орегон. Таа имаше поддршка од синдикатите во нејзиниот округ, но ја загуби кандидатурата за повторен избор во 2024 година по еден мандат на функцијата.

Нејзината номинација од страна на Трамп беше поздравена од синдикатите кои беа скептични кон агендата на претседателот за вториот мандат за работниците. Во март минатата година, Сенатот ја потврди Чавез-Деремер со 67-32, а повеќе од десетина демократи им се придружија на републиканците во нејзината поддршка.

Во понеделник, Чавез-Деремер напиша на X: „Во Министерството за труд, горда сум што постигнавме значителен напредок во унапредувањето на мисијата на претседателот Трамп да го премости јазот помеѓу бизнисот и работната сила и секогаш да го ставаме американскиот работник на прво место. Создадовме нови патишта за работни места со хипотеки, ги подготвивме работниците да се истакнат во ерата на вештачката интелигенција, презедовме чекори за намалување на трошоците за лекови на рецепт, ја промовиравме безбедноста при пензионирање и многу повеќе.“

Но, за време на нејзиниот мандат, администрацијата откажа милиони долари меѓународни грантови што одделот на Министерството за труд ги администрираше за борба против детскиот и ропскиот труд низ целиот свет, со што ја заврши нивната работа што помогна да се намали бројот на деца работници низ целиот свет за 78 милиони во последните две децении.

Министерството, исто така, презеде чекори за преработка или укинување на повеќе од 60 прописи за работното место што ги сметаше за застарени. Повлекувањата вклучуваа барања за минимална плата за работниците кои се грижат за дома и лицата со попреченост, како и правила што ја регулираат изложеноста на штетни супстанции и безбедносните процедури во рудниците. Напорот предизвика осуда од синдикалните лидери и експертите за безбедност на работното место.

Предложените измени, исто така, вклучуваа и елиминирање на барањето работодавците да обезбедат соодветно осветлување за градилиштата и безбедносни појаси за земјоделските работници во поголемиот дел од транспортот што го обезбедуваат работодавците.