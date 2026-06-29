Пратеникот на ВМРО-ДПМНЕ и потпретседател на Собранието, Антонио Милошоски, денеска најави дека власта ќе ги поднесе измените на Изборниот законик во собраниска процедура без членот 76-д за кого забелешки има Левица, но не спомна ништо за забелешките на другите политички партии и неучеството на СДСМ од каде велат дека електронското гласање на дијаспората ќе донесе можност за изборни манипулации.

Станува збор за членот што се однесува на средствата за изборно рекламирање, а кој, според Милошоски, бил вметнат на барање на Левица. Милошоски најави дека за овој член ќе бил оставен простор Левица да поднесе амандман според компромисот што го предложила на работната група, а истиот, како што најави, ќе го поддржат пратениците на владејачката коалиција.

Преговорите во работната група за измените на Изборниот законик продолжија и откако СДСМ ги напушти разговорите. Тоа се случи откако власта без консензус го изгласа укинувањето на техничката влада од следните избори. Според Милошоски, работната група работела по препораките на ОДИХР.

Димитар Апасиев, претседателот на Левица денеска кажа дека ќе побара Уставниот суд да поведе постапка за оценување на уставноста на членот 76-д од Изборниот законик, оценувајќи дека токму оваа одредба ја исклучува про-руската партија од системот на државно финансирање.

Во работната група, покрај неучеството на опозициската СДСМ, не е вклучен ниту еден претставник на граѓанскиот сектор.