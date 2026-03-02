Новинарот на „360 степени“, Михаил Милошевски е добитник на првата награда што денес ја додели Здружението на новинари (ЗНМ) во соработка со Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП). Првонаградената тема е насловена како „Уште пет града дознаа што ќе им го прочисти воздухот“

Радио Слободна Европа ја освои третата награда за сторијата „Секој здив боли“ , која содржи потресно сведоштво на пациентка со рак за животот во загаденото Скопје, чиј автор е новинарот Владимир Калински.

На новинарот на Фокус, Орце Костов, му беше доделена пофалница.

Признанието денеска го доделија Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) и Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП), во рамки на проектот „Справување со загадувањето на воздухот“.