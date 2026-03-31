На официјална церемонија, со највисоки државни и воени почести, претседателката Гордана Сиљановска-Давкова го пречека црногорскиот претседател Јаков Милатовиќ.

По тет-а-тет средбата, се одржа пленарен состанок на македонската и на црногорската делегација.

Предмет на разговорите беа македонско-црногорските политички односи, економската соработка, образованието, дигитализацијата, културата и туризмот, но и регионалните, европските и меѓународните настани и состојби.

„Уште еднаш денеска потврдивме дека ние сме извонреден пример на регионално добрососедство, ние сме добар пример на соработка и во рамките на НАТО сојузот, денешната средба уште повеќе ја зацврстува довербата. Она што за двајцата беше ново, важно и инспиритивно е потпишувањето за меморандумот меѓу младинските совети,“ изјави иљановска-Давкова.

Милатовиќ изјави дека двете држави ги поврзува и длабоката историска блискост потврдена со меѓусебна солидарност и поддршка.

„Испраќаме пораки за регионална соработка и добрососедска поддршка. Го цениме фактот дека Северна Македонија беше меѓу првите држави што ја признаа Црна Гора и тоа стана цврст темел за развој на нашите билатерални и диплматски односи,“ нагласи Милатовиќ.

Претседателката Сиљановска-Давкова истакна дека заедничка визија е стабилен и просперитетен регион интегриран во ЕУ, а самитот ЕУ – Западен Балкан, што ќе се одржи во Црна Гора, е доказ дека прашањето за членство на регионот не е само прашање поврзано за иднината, туку прашање што треба и може да стане реалност.

Таа исто така се согласи со Милатовиќ дека економската соработка мора да се зголеми, особено во секторите на градежништвото, туризмот, енергетиката, а исто така и во повторно отворање авиолинија Скопје – Подгорица или Скопје – Тиват.