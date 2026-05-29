Не би можел да коментирам ништо додека тие размислувања и идеи не станат официјални, рече денеска премиерот Христијан Мицкоски, одговарајќи на новинарски прашање за предложениот модел на германскиот канцелар Фридрих Мерц, кој повика на иновативни решенија за забрзување на процесот на проширување, ставајќи посебен фокус на Украина, но и на земјите од Западен Балкан и Молдавија.

„Тие размислувања и идеи ние ги слушаме веќе подолго време, но не би можел да коментирам ништо додека не станат официјални. Канцеларот Мерц најави ваков развој на настаните уште на состанокот на Берлинскиот процес во Лондон есента минатата година“, рече премиерот на отварањето на новиот трговски центар во Гевгелија.

Уште тогаш, како што вели, и самиот најавил дека ќе се случуваат нови предлози и нови можности во регионот.

„Она што можам да го кажам во овој момент е дека сме љубопитни да дознаеме повеќе каква е идејата. Тоа претпоставувам дека ќе се случи на Самитот во Тиват од 4 до 5 јуни. Јас ќе бидам таму и со нетрпение очекувам да ги слушнам овие концепти и идеи. Откако ќе имаме повеќе суштина, тогаш ќе можеме да зборуваме и подетално во јавноста“, вели Мицкоски.

Инаку, во писмото до лидерите на Европската Унија, германскиот канцелар предлага Украина да добие модел на „асоцијативно членство“ како преодна фаза кон полноправно членство. Тој модел би овозможил учество на украинските претставници во работата на институциите на ЕУ без право на глас, како и постепена примена на европското законодавство.

Во однос на Западен Балкан и Молдавија, Мерц предлага забрзана и постепена интеграција преку привилегиран пристап до внатрешниот пазар на ЕУ и поблиско вклучување во европските институции.

„Предлагам да разгледаме иновативни решенија и за земјите кандидатки кои долго се подготвуваат за членство и да го забрзаме нивниот процес. Заедно со колегите, ќе продолжам да работам на ова“,пишува Мерц во писмото.

Според него, ваквиот пристап би можел да создаде нова динамика во процесот на проширување и да ги поттикне реформите во земјите кандидати, но и да ја зајакне геополитичката улога на Европската Унија.

Премиерот најави дека ќе учествува на престојниот Самит на ЕУ и Западен Балкан што треба да се одржи на 4 и 5 јуни во Тиват, каде очекува да слушне повеќе детали за новите концепти и идеи.

