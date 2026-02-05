На брифингот посветен на напредокот во спроведувањето на Реформската агенда, што се одржа во Владата, а на кој присуствуваа членови на Владата, амбасадори на земјите членки на Европската Унија и претставници на меѓународната заедница, беше направен детален осврт на досегашните резултати и идните приоритети во клучните реформски области.

Премиерот Христијан Мицкоски изјави дека дел од реформите се реализираат, но дел, како што рече, од објективни причини нема да се реализираат, и за тоа се известени претставниците на меѓународната заедница.

„Како Влада кога бевме избрани пред неполни 20 месеци имавме индикативна листа на чекори кои што треба да ги реализираме, практично првата година и половина се одобруваа, се усвојува и слично, работејќи со ЕУ. Таму некаде на почетокот на 2025 година да се заокружи тој процес, почнаа чекорите да се реализираат, нормално додека се засили тој процес, ценам дека беа испорачани одреден број чекори, а потоа се распишаа локалните избори и поради нашето домашно законодавство, ние не успеавме таа динамика да ја следиме во зависност од нашите амбиции. И бидејќи тогаш Парламентот малтене е во техничка форма и не работи и останатите институции, имавме неколку месечна пауза. Но, веднаш после локалните избори, таму некаде од ноември месец интензивно се работеше на Реформската агенда и на реализирање на чекорите кои што се дел од Реформската агенда и оние чекори кои што можеме да ги реализираме,“ кажа Мицкоски.

Тој нагласи дека Владата ќе ги исполни сите обврски што може да ги реализира, а за останатите, како што рече, ќе понуди аргументирано објаснување.

„Подготвени сме за искрен дијалог со нашите партнери од меѓународната заедница, особено со ЕУ“, додаде премиерот.

Мицкоски истакна дека годинава нема да има избори, бидејќи Владата е фокусирана на реформите и, како што рече, „воведување ред во државата“.

Меѓу приоритетите ги наведе проектот „Безбеден град“, борбата против криминалот и корупцијата, како и законски решенија поврзани со здравјето на граѓаните, меѓу кои и новото решение за Законот за пушење.

Премиерот оцени дека Владата има „амбициозна реформска агенда“ за оваа година, со цел „да ја напишеме домашната задача“, по што одлуката за понатамошниот тек ќе биде кај земјите членки на ЕУ.

Мицкоски најави дека следните брифинзи со амбасадорите ќе се одржат во март и јуни, а потоа најмалку еднаш квартално, со цел редовно информирање за напредокот во спроведувањето на Реформската агенда.