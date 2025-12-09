Премиерот Христијан Мицкоски денеска изјави дека тој и целата пратеничка група на ВМРО-ДПМНЕ како и државниот врв присуствувале на анкетната расправа за трагедијата во Кочани, демантирајќи ги, како што рече, „обидите на опозицијата да креира лажна слика“ дека нема да се појават иако до вчера немаше официјална потврда за неговото присуство на седницата на комисијата, како и присуството на претседателката Гордана Сиљановска Давкова.

„Видовте дека сите бевме присутни. Претседателот на Собранието, јас, бевме таму да ги слушаме ставовите на родителите кои земаа збор, како и дискусиите на „Сапорт Кочани“ и „Кој е следен?“ За да не биде дека лагите ќе станат вистина, тие се распрснуваат“, изјави Мицкоски, изразувајќи сочувство до семејствата засегнати од трагичниот настан.

Тој нагласи дека како Влада ќе сторат сѐ за нега и поддршка на лицата кои се лекуваат, додавајќи дека неговото присуство имало цел да ги слушне сите забелешки и да види „што е тоа што досега не го слушнал“.

„Секој пратеник може да достави амандмани за измена на било кој закон. Такви предлози никој што дискутираше денес не доставил. Зошто се чекаа месеци за да се закаже оваа анкетна комисија?“, праша Мицкоски.

Според него, анкетната комисија не може да донесе правда, бидејќи таа може да произлезе само од судски процес заснован на факти од истрагата.

„Правда беше зборот кој најмногу го слушнавме од родителите. Но за да има правда, мора да има одговорност. А тоа го констатира судот, откако обвинителството ќе ги изнесе фактите. Јавниот обвинител денес вели дека не може да присуствува затоа што не може да сподели детали од истрагата затоа што може да ја загрози. Тогаш, зошто се чекаше со месеци за да се свика оваа комисија?“, додаде тој.

Мицкоски потсети дека за случаи како „Беса транс“, „Ласкарци“ и модуларната болница има правосилни пресуди, што овозможува отворено да се говори, но дека ситуацијата со овој случај е различна бидејќи истрагата сè уште трае.