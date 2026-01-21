„Во годините коишто следат, потребата од енергија во светот ќе расте, а два ипол пати побргу ќе расте потребата од електрична енергија. Ние во Македонија не смееме да бидеме нем набљудувач, туку треба да бидеме активен чинител и активен учесник“, рече премиерот Христијан Мицкоски, кој во Давос учествуваше на панел дијалог за инвестиции и нови порти за развој, заедно со американскиот секретар за енергетика, Крис Рајт.

Мицкоски посочи дека повторно ќе треба да се рестартираат енергетските проекти од минатото како што се Чебрен и Галиште, Бошков Мост и останатите, и да се понуди потенцијалот за инвестиции во обновливи извори на енергија на инвеститорите коишто покажале интерес во дискусиите после завршувањето на панелот.

Премиерот истакна дека во следните десет години, производните капацитети коишто треба да бидат изградени во светот ќе треба да произведат вкупно 40.000 терават-часови електрична енергија, или пет ипол илјади пати повеќе отколку што денеска Македонија троши, односно онолку колку што денеска САД, Канада, ЕУ и Јапонија заедно трошат. Енергијата е неопходна за развојот на човештвото кој ќе опфаќа развој на вештачка интелигенција, а со тоа и центрите за податоци.

„Ние како држава треба тој чекор да го следиме и во таа насока да ја развиваме нашата економија. Од економија којашто се темелеше на развој на автомобилската индустрија, да го диверзифицираме своето портфолио и да бидеме значаен чинител имајќи ги предвид перформансите и потенцијалот коишто го нудиме во дел и секторот на енергетика. Јас сум убеден дека тоа како држава можеме да го направиме,“ рече Мицкоски.