Мицкоски порача да не се забегува во победата, туку да се оправда довербата од граѓаните

Принтскрин од прес-конференцијата на Христијан Мицкоски

Претседателот на ВМРО–ДПМНЕ, Христијан Мицкоски, вечерва по завршувањето на локалните избори изјави дека „народот ја вратил Македонија во свои раце“ и дека победата на неговата партија е „победа на вербата, надежта и на напатениот народ“.

„Народот покажа дека Македонија е повторно негова. Вечерва Македонија покажа зрелост“, изјави Мицкоски.

Тој потенцираше дека ВМРО–ДПМНЕ извојувала убедливи победи во повеќе општини низ државата, меѓу кои Скопје, Карпош, Аеродром, Чучер Сандево, Брвеница, Валандово, Крушево, Дојран, Кочани, Неготино, Росоман, Пробиштип и други.

„Падна митот дека Кичево е нивно или наше. Кичево е на Кичевчани. Таму победи соживотот и довербата во вредностите. Покажавме дека можеме да се обединиме сите националности – Македонци, Албанци, Роми, Бошњаци, Турци, Срби, ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ и другите партии околу вредностите кои им се потребни на граѓаните“, рече Мицкоски, коментирајќи ја победата во Кичево и поразот на досегашниот градоначалник Фатмир Дехари.

Во своето обраќање тој упати и порака до владејачката СДСМ, оценувајќи дека партијата „не се реформирала и не фатила чекор со времето“.

„Овој резултат е порака до СДСМ. Не сум среќен поради нивниот дебакл, но оваа партија не се промени. Ние не славиме против никого, славиме за Македонија, за новата енергија“, додаде тој.

Мицкоски потенцираше дека секој глас добиен на изборите претставува доверба, но и обврска.

„Ова е порака да не се забегува во победата, туку да ја оправдаме довербата од граѓаните. Обврска е да продолжиме и да не се опуштиме ниту еден ден. Да покажеме дека чесноста победува и дека политиката има достоинствено лице. Време е за обединување и работа“, истакна тој.

Во однос на коалицискиот партнер ВЛЕН, Мицкоски рече дека не верува дека имало бојкот на денешниот втор круг, но во одговор на новинарско прашање рече дека гласачите на ВЛЕН не го поддржале кандидатот на ВМРО–ДПМНЕ во Скопје.

Според него, тоа немало да се одрази на односите во владината коалиција.

Мицкоски, во однос на против-кандидатот на ВЛЕН во општина Брвеница најави дека „оние кои не застанале зад вредностите на ВМРО-ДПМНЕ ќе бидат разрешени од функциите“.

„Жалам што играа на карта етнички тензии и ме доведоа во ситуација да објаснувам на меѓународната заедница како е можно да се води таква безочна кампања. Секој кој работи спротивно на нашите принципи ќе му се заблагодариме“, изјави Мицкоски.

Тој порача дека од утре започнувала нова фаза на работа и одговорност.

„Имаше луѓе кои не гласаа за нас, но ја слушнавме вашата тишина. Ќе работиме за секој човек, без разлика кого поддржал“ додаде тој, најавувајќи дека вечерва ќе оди да слави во Брвеница и во Кичево.

