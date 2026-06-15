Премиерот Христијан Мицкоски очекува цените на горивата оваа недела да останат речиси непроменети, со минимално поскапување на бензините, а од следната недела да следува позначително поевтинување поради падот на цените на нафтата и нафтените деривати на светските берзи.

„Цените на нафтените деривати почнаа од денеска да се намалуваат, а одлуката која што би требало да ја донесе Регулаторна комисија за енергетика се однесува за минатата седмица. Според нашите калкулации, бидејќи престанува да важи кризната состојба, бидејќи договорот е постигнат, очекувам цените да се движат тука во рамките на половина денар и исти да останат кога станува збор за дизел-горивата и околу денар и пол до два денари зголемување кај бензините. А следната недела очекувам значајно намалување, бидејќи од денеска цените на берзите за нафтата и нафтените деривати, драматично опаднаа. Ги следев патувајќи кон Битола, се движат некаде околу 82,83 долари за барел. Така што следната недела очекувам поголемо и позначително намалување“, истакна Мицкоски.

Тој оцени дека земјава и натаму ги има најниските цени на горивата во регионот и посочи дека тоа се одразува со зголемен број граѓани од соседните земји кои точат гориво во Македонија. Според него, во изминатите три месеци биле обезбедени доволни количини деривати без рестрикции и без ограничување на извозот.

„И понатаму остануваме земја која што има најниска цена на горивата во регионот, тоа особено се чувствува тука во Битола. Има бензински станици каде што 50 проценти е зголемен прометот од страна на граѓаните од нашиот јужен сосед. Така што, овие три месеци, би рекол, прилично достоинствено ги издржавме. Во ниту еден момент не дозволивме да имаме каква било рестрикција на бензинските пумпи, не го ограничивме извозот, напротив, ги отворивме нашите порти за граѓаните од соседните земји да точат и кај нас горива, обезбедивме доволна количина и разлика од половина евро по литар поефтини деривати од соседите “, додаде Мицкоски.

Премиерот одговараше на новинарски прашања на свеченото отворање на отворање на фабриката „Бреинчајлд“ во индустриската зона Жабени во Битола.