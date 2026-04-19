Премиерот Христијан Мицкоски денеска изјави дека очекува Регулаторна комисија за енергетика утре да донесе одлука со која ќе се намалат малопродажните цени на нафтените деривати во просек за околу 1,5 денар по литар. Тој информира дека ќе остане во сила и договорот со ОКТА, за попуст до крајот на април на бензините за 2 денари по литар, а за дизел горивото 3 денари по литар, со што земјава и понатаму ќе има најниски цени на горивата во регионот.

„Во периодот што го минуваме најголемиот дел од активностите ги посветуваме на надминување на ценовната криза на горивата, што е значаен инпут и има влијание врз цените на производите важни за граѓаните. Се наоѓаме во период на изразена глобална неизвесност. Ценовните шокови на енергенсите се последица на геополитичките случувања, особено кризите на Блискиот Исток и нарушувањата на светските пазари. Во вакви услови, одговорноста на секоја влада е навремено да реагира и да ги амортизира последиците врз граѓаните и економијата. Според последните анализи на европско ниво, според ММФ, во Европа сме меѓу првите три држави кои промениле најмногу работи и примениле највеќе мерки за справување со ценовните шокови“, рече Мицкоски.

Тој посочи дека политиките се во целосна линија со светските трендови и кога има ценовно корегирање на светските берзи владата исто така реагира со ДДВ-то и акцизата. Паралелно со овие мерки, Мицкоски информира дека се работи и на зајакнување на домашната економија, зголемување на конкурентноста и создавање на услови за долгорочен раст.

Владата на последната седница донесе одлука ДДВ за дизел горивото да се врати на 18 отсто, што Мицкоски го образложи со актуелните цени на берзите, според кои и со оваа мерка цената ќе се намали. ДДВ од 10 отсто останува да важи за бензините уште две недели, бидејќи за нив берзите не бележат намалувања. Намалувањата на акцизата за дизелот ќе биде четири денари за литар, додека кај бензините ќе биде два денари за литар.