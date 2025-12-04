Премиерот Христијан Мицкоски денеска ја промовираше новата Платформа за следење на проектите финансирани од Владата, оценувајќи ја како „значаен чекор напред во политичката култура“ и алатка што ќе овозможи јавен увид во трошењето на буџетските средства.

Tој истакна дека платформата обезбедува транспарентен пристап за граѓаните, медиумите, општините и граѓанскиот сектор до информациите за сите владини проекти во реално време.

„Оваа Платформа ја симболизира нашата заложба за интегритет, чесност и јавен надзор. Првпат секој ќе може прецизно да го следи текот на сите инвестиции што ги финансира Владата“, рече Мицкоски.

Владината портпаролка Марија Митева најави дека Платформата и понатаму ќе се надградува.