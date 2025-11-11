Премиерот Христијан Мицкоски денеска во изјава за медиумите оцени дека „не е крај на светот“ најавата дека две американски комании од автомобилската индустрија „Аптив“ и „Дура Аутомотив Системс“, ги затвораат фабриките во Македонија. Тој денеска беше во посета на фабриката „Костал“ во Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони -Охрид.

„Ќе има компании кои се отвораат и затвораат, и домашнии странски и тоа не треба да се сфаќа како нешто кое претставува крај на светот. Ние како Влада се трудиме да привлечеме што е можно повеќе комании. Веќе сме во преговори, па очекувам до крајот на годината четири или пет компани веќе да потпишат договор со Владата. Очекувам повеќе од 1.000 работни места кои би се креирале. Ќе има нови компании, ние како Влада сме тука да работиме за граѓаните и државата и верувам дека сме едни од најконкурентните во Европа. Еден од тие докази е и оваа нвестиција која ја прави компанијата „Костал“, рече Мицкоски.

Коментирајќи го повлекувањето на двете американски компании од земјава, Виктор Мизо, генералниот менаџер на „Костал“, кажа дека тоа се интерни одлуки на тие компании.

„Не можам да ги коментирам причините. Прават некоја консолидација на своето портфолио на европскиот пазар. Понекогаш имаме компании кои не успеваат да се снајдат најдобро во она што се случува во автомобилската индустрија. Една или две компании ја напуштаат земјата, но тоа не зџначи дека другите нема да продолжат да се развиваат понатаму“, рече тој, најавувајќи нова фаза од проширувањето на компанијата „Костал“ кое ќе значи нови работни места и обрт поголем од 300 милиони евра до 2027 година.

„Аптив“ најдоцна до крајот на годината ќе ја затвори својата фабрика во Бунарџик, а како што објави „Телма“, од август досега бројот на работници го намалиле за околу 30 отсто.

И од компанијата „Дура Аутомотив Системс“ за најавеното затворање на бизнисот во економските зони го известиле менаџментот на ТИРЗ. Оттаму тврдат дека ќе побараат компанијата да врати дел од државната помош, од околу 7 милиони евра, што компанијата ја добила во периодот 2021–2023 година заради неисполнување на обврските.

Претходно и британскиот гигант „Џонсон Мети“ го намали бројот на вработени тврдејќи дека тоа го прават за балансирање на понудата со побарувачката.

„Со оглед на неодамнешните глобални економски притисоци на автомобилскиот пазар, правиме прилагодувања на сменските модели во некои наши локации за да ја балансираме понудата со побарувачката во блиска иднина. Ова, за жал, ќе резултира со ограничен број на работни места кои би биле предмет на намалување“, изјавија тогаш за „Телма“ од Џонсон Мети.

Инаку, според анкетата на Советот на странски инвеститори, објавена во февруари годинава, повеќе од 60 отсто од странските инвеститори во земјава имале намален број на нарачки и недостаток на работна сила во 2024 година во споредба со првичните планови. Најголемите препреки во нивните бизниси во 2024 година биле недостатокот на квалификувана работна сила и зголемените оперативни трошоци.