пон, 1 септември, 2025

Мицкоски: Наставниците на првооделенчињата ќе им ги пренесат вредностите за мама, тато, даде и бато

Мицкоски нагласи дека образованието мора да се адаптира на современите предизвици а истакна и дека учениците повторно ќе имаат учебници пред себе, вклучувајќи и учебници на странски јазици

На првиот училишен ден, премиерот Христијан Мицкоски се обрати пред наставници, ученици и родители повторно говорејќи за важноста на образованието и на учењето на основните вредности како семејството и татковината.

„Можеби за првпат после седум години, учениците во првиот училишен ден ќе ги имаат учебниците пред себе, нешто коешто е многу значајно, нешто коешто во минатото за жал изостануваше. Ја користам оваа прилика да им се извинам на родителите што пред повеќе од 15 години зборувавме за компјутер за секое дете а денес после 15 години зборуваме за учебник за секое дете, но ви ветувам дека преку нова дисциплина, а тоа е вештачката интелигенција со којашто ќе се запознаат нашите дечиња ќе можеме да зборуваме за иднината и за предизвиците коишто ни ги носи иднината,“ изјави Мицкоски.

Премиерот се заблагодари на министерката за образование и на градоначалникот на општина Кисела Вода за нивниот придонес во подготовката на училиштата и организацијата на учебната година.

На наставниците и учениците им порача дека ова се години кога се учат значајни вредности и тоа за семејството и татковината.

„На најмладите и наставниците сакам да им порачам две работи. Ова се години кога учите за две многу значајни вредности, а тоа се семејството и татковината, нашата Македонија. Наставниците сум убеден дека вредностите коишто, најмладите првоодделенчињата ќе треба да ги дознаат за своето семејство за мама, за тато, за даде и за бато, но исто така и за она што се вика татковина, нашата преубава Македонија ќе го пренесат во вистински начин, во вистински дух, а тоа што првоодделенците ќе го научат сега ќе го практикуваат целиот свој живот,“ изјави премиерот.

На крајот, тој им посака на сите ученици среќен почеток на учебната година и успешни училишни денови.

