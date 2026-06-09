Бум од инфраструктурни инвестиции најавува премиерот Христијан Мицкоски, кој ветува дека на железничкиот Коридор 10 возовите ќе се движат со 160 километри на час, а товарните композиции со над 1о0 километри на час. Мицкоски, како што пишуваат македонските медиуми, на брифинг со новинарите најавил и интензивирање на изградбата на железничката пруга на Коридорот 8 кон Бугарија и изградба на неколку автопати, за што би требало да се инвестираат неколку милијарди евра.

Изградбата на брза железница на Коридорот 10 од Табановце до Гевгелија, според премиерот, треба да започне до крајот на годината, а ќе чини околу 1,8 милијарди евра.

„Проектот ќе се реализира во соработка со Обединетото Кралство и меѓународни финансиски институции, а Владата очекува да земјата да биде клучна транспортна артерија за патничкиот и товарниот сообраќај. Очекуваме да се зголеми карго-превозот, особено поради плановите и најавите од компании за поголемо користење на грчките пристаништа како рута кон Централна Европа“, рече Мицкоски.

Премиерот најави дека Владата ќе инвесттра и во железничкиот Коридор 8, кон Бугарија, но и делот кон Албанија, поточно ќе се модернизира железничката линија од Скопје до Гостивар. Според проектот ќе се обноват шините, ќе се постави нова електрификација и сигнализација, а инвестицијата ќе чини околу 284 милиони евра.