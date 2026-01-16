Премиерот Христијан Мицкоски најави дека очекува измените на Законот за прекршоци да бидат донесени на следната пленарна седница на Собранието, по што проектот „Безбеден град“ може да стартува од 1 февруари.

За вчерашната средба меѓу координаторите на пратеничките групи на ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, Мицкоски изјави дека биле разјаснети сите нејаснотии околу измените, што произлегоа по лидерската средба во Клубот на пратеници. ДУИ предходно бараше гаранции за да ги поддржи измените, односно разгледување на поднесените амандмани.

Мицкоски потенцираше дека договорот постигнат на лидерско ниво ќе биде поддржан, а на вчерашниот состанок се отстраниле сите пречки поврзани со амандманите за законот.

„Тоа тоа што беше договорено на лидерската средба беше безусловно договорено дека ќе биде поддржано. (Али Ахмети) спомена дека постоеле некои амандмани коишто потоа во разговор со министерот за внатрешни работи (Панче Тошковски) се констатираше дека не постојат. Но и покрај тоа се договоривме во текот на вчерашниот ден на ниво на координатори на пратенички групи да има состанок и сите тие нејасни теми да бидат разјаснети. Таков состанок, колку што јас сум информиран, во текот на вчерашниот ден се случил. Бидејќи беше отсутен министерот за внатрешни работи од Македонија беше вклучен преку телефонски повик. Без разјаснети сите нејасни работи и очекувам законот за прекршоци веќе на следната собраниска седница да помине“, објасни премиерот.

Премиерот повтори дека за усвојување на Законот за прекршоци потребно е двотретинско мнозинство во Собранието, но не и Бадентерово мнозинство.

Проектот „Безбеден град“, кој е во тест-фаза од 1 декември, според Мицкоски дал резултати и придонел за намалување на сообраќајните несреќи со смртни последици на територијата на Скопје во декември минатата година, во споредба со истиот месец во 2024 година.

„Очекувам многу човечки животи да бидат спасени и не очекувам политичко калкуланство кога станува збор за човечкиот живот“, изјави премиерот.

Тој исто така напомена дека „Безбеден град“ би можел да претрпи приспособувања, односно како што кажа тој, нивелирања на самиот проект што би било подолг процес. За, она пак што го бараат граѓанските организации со животна средина, регирација на лица кои непрописно фрлаат ѓубре и догорчиња, премиерот изјави дека би било потребна дополнителна интервенција во законите.

На новинарско прашање за евентуална средба со претседателот на ДУИ, Али Ахмети, Мицкоски рече дека се среќава со лидери на политички партии како дел од своето редовно политичко функционирање и дека во тој контекст може да се одржи и средба со Ахмети, но засега нема договорен датум.