вто, 16 септември, 2025

Мицкоски: МВР идентификува 20 лица поврзани со пожарите

Тој информира дека постојат и дополнителни дојави по кои деновиве ќе постапуваат МВР и Министерството за животна средина

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: Влада на РСМ

Министерството за внатрешни работи идентификуваше 20 лица за кои постои основано сомнени дека стојат позади пожарите кои во последните денови се случија во Скопје, изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски.

Тој информира дека постојат и дополнителни дојави по кои деновиве ќе постапуваат МВР и Министерството за животна средина.

„Утрово се појави снимка како се случува подметнување пожар во Пинтија, е само уште еден доказ дека постојат центри на моќ коишто се обидуваат да внесат страв и паника кај граѓаните пред изборите“ истакна Мицкоски.

ПОВРЗАНО

Главна секција

Обвинителството започнува со истрага на локацијата на пожарот во Трубарево

Основното јавно обвинителство Скопје утре ќе започне со увид на лице место за да ги истражи причините за настанувањето на пожарот во Трубарево. Истовремено,...
Повеќе
Македонија

Подметнат пожар во сервиси за возила во Пинтија, повторно гореше и Дрисла

Нов пожар се случил ноќеска во два сервиси за возила пред Пинтија, во местото Каменик, во кои имало повеќе автомобили, масла и други запаливи...
Повеќе

Најнови

Подглавна секција

Израел започна офанзива во Газа, ОН обвинува за геноцид

Израелските сили во вторникот започнаа нова офанзива во Газа Сити при што илјадници Палестинци бегаа од Газа, додека стотици илјади останале во градот, објави Асошиејтед Прес. Операцијата, која според израелската армија има...
Повеќе
Македонија

Смртта на Росица од Велес била најавена и пријавена

На 15.09.2025 во 15:30 часот во СВР Велес е пријавено е дека на ул.,,Кочо Рацин“ во Велес е пронајдено женско лице со повреди по телото од остар предмет. На местото излегоа...
Повеќе
Подглавна секција

Холивудската икона Роберт Редфорд почина на 89-годишна возраст

Роберт Редфорд, ѕвездата на холивудските класици, вклучувајќи ги „Буч Касиди“ и „Санденс Кид“, „Стинг“ и „Сите луѓе на претседателот“, почина на 89-годишна возраст. Во изјава за „Њујорк тајмс“, неговиот публицист изјави дека...
Повеќе
Главна секција

Обвинителството започнува со истрага на локацијата на пожарот во Трубарево

Основното јавно обвинителство Скопје утре ќе започне со увид на лице место за да ги истражи причините за настанувањето на пожарот во Трубарево. Истовремено, од Основниот кривичен суд е побарано да...
Повеќе

Израел започна офанзива во Газа, ОН обвинува за геноцид

Израелските сили во вторникот започнаа нова офанзива во Газа Сити при што илјадници Палестинци бегаа од Газа, додека стотици илјади останале во градот, објави Асошиејтед Прес. Операцијата, која според израелската...

Смртта на Росица од Велес била најавена и пријавена

Холивудската икона Роберт Редфорд почина на 89-годишна возраст

Обвинителството започнува со истрага на локацијата на пожарот во Трубарево

Службените возила добиваат нови таблици, граѓаните ќе можат да пријавуваат злоупотреби

Кој кого победи на досегашните локални избори: ВМРО-ДПМНЕ – СДСМ 4:3

Мицкоски: МВР идентификува 20 лица поврзани со пожарите

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Израел започна офанзива во Газа, ОН обвинува за геноцид

Смртта на Росица од Велес била најавена и пријавена

Холивудската икона Роберт Редфорд почина на 89-годишна возраст