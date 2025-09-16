Мицкоски: МВР идентификува 20 лица поврзани со пожарите

Министерството за внатрешни работи идентификуваше 20 лица за кои постои основано сомнени дека стојат позади пожарите кои во последните денови се случија во Скопје, изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски.

Тој информира дека постојат и дополнителни дојави по кои деновиве ќе постапуваат МВР и Министерството за животна средина.

„Утрово се појави снимка како се случува подметнување пожар во Пинтија, е само уште еден доказ дека постојат центри на моќ коишто се обидуваат да внесат страв и паника кај граѓаните пред изборите“ истакна Мицкоски.