Во пресрет на самитот ЕУ-Западен Балкан во Тиват, Црна Гора, премиерот Христијан Мицкоски беше запрашан дали очекува промена на ставот на Брисел кон евроинтеграцискиот процес. Прашањето следуваше по вчерашната посета на претседателот на Европскиот совет, Антонио Кошта, кој повторно нагласи дека Македонија треба да ги исполни условите договорени во 2022 година.

Мицкоски одговори дека со Кошта имаат изградено искрен однос, иако не се согласуваат секогаш, особено по ова прашање и порача дека ставот на Владата останува непроменет и оти земјата нема да влезе во, како што рече, „авантура без јасен крај“, без разлика на политичкиот притисок или условувањата.

„Не постои цена која ќе ме натера како претседател на Влада да влезам во таква авантура, а во која нема извесност“, изјави Мискоски

Тој посочи дека во минатото македонските политичари често биле „тапкани по рамо“ и добивале ветувања дека „ако уште ова се исполни, ќе следи членство во ЕУ“, што, како што рече премиерот, на крајот резултирало со тоа земјата да остане во статус кво, речиси непроменет во однос на пред 26 години.

„Од она што ми беше соопштено од билатералната средба на министрите за надворешни работи на Македонија и Бугарија, мислам дека таму драматично се радикализира состојбата и ова не е единствениот услов на патот до ЕУ“, рече Мицкоски.

Причината за радикализацијата на Бугарија, како што посочи премиерот била опозицијата, за која, како што рече, „не бира средства“ во обид да ги поткопа позициите на Владата во одбраната на македонските национални интереси. Тој додаде дека Владата ќе продолжела да се спротивставува на ваквите напади, посочувајќи дека има „доволно сила да победува и дома и надвор“.

„ЕУ-процесот не е спринт, туку маратон и потребно е стратегија, план и визија. Ваквиот пат се победува со ум, не се победува со брзање и притисок и затоа македонската јавност треба да се обедини околу политиките на Владата во одонос на ова прашање“, порача Мицкоски.

Прашан дали изјавата за „победа надвор“ се однесува на земји како Словачка, кои сметаат дека проширувањето кон Западен Балкан треба да има приоритет пред Украина и кои би можеле да влијаат врз ЕУ, а со тоа и врз Бугарија, премиерот Христијан Мицкоски рече дека не очекува промена на ставот на Софија, особено сега кога, како што рече, новата бугарска влада се наоѓа во „меден месец“.

Тој за новоизбраната бугарска влада додаде дека, во обид да го одвлечат вниманието од домашните проблеми, би можеле да отвораат вакви прашања за да се прикажат како заштитници на сопствените национални интереси.

„За разлика од кај нас, таму постои единствено мислење по ова прашање“, изјави Мицкоски.

Тој за крај порача дека политичките гарнитури се менуваат, но важно е што ќе се остави позади.

„Сепак, ние сме луѓе коишто во политиката влегле со интегритет, не сме луѓе коишто од голтари станале милионери на грбот на граѓаните и наша задача и цел е да повратиме дел од загубеното, а не дополнително да загубиме“, изјави Мицкоски.

Премиерот Христијан Мискоски одговараше на новинарски прашања на заедничка прес-конференција со министерката за финансии, Гордана Димитриевска-Кочоска.