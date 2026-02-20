Премиерот Христијан Мицкоски, при вчерашното гостување во „Само интервју“ на Канал 5 телевизија, ги повтори идеите кои неодамна ги промовираше српскиот претседател Александар Вучиќ земјите од Западен Балкан да станат членки на Европската унија заедно со Украина и тоа од следната 2027 година.

„Македонија би можела да влезе во Еврпската унија на почетокот на 2027 година, заедно со Украина, Црна Гора и Албанија, доколку се постигне мировен договор и заврши војната со Русија“, изјави вчера премиерот Христијан Мицкоски во интервју на Канал 5. Според него, постои идеја земјите од Балканот да влезат во Унијата во пакет со Украина која би се нашла на брза лента кон ЕУ заради побрза реконструкција на земјата по четиригодишниот воен конфликт.

Според Мицкоски, „во европските кулоари“ се зборувало за две сценарија на оваа идеја, а влезот на Македонија во Унијата бил дел и од првото и второто сценарио, иако, како што потенцираше и двете опции имаат свои услови.

„Постои идеја во Брисел која зависи од мировниот план за Украина, со кој интеграцијата на земјата во ЕУ заради реконструкција би била ставена на брза лента. Тоа би било непринципиелно за земјите од Западен Балкан, заради што се разгледуваат две сценарија, од кои и Македонија е дел“, изјави Мицкоски.

Според Мицкоски, првото сценарио предвидувало Украина со Црна Гора, Албанија и Македонија да станат членки на ЕУ на почетокот од 2027 година, но без право на глас. Тоа ќе значело земјава да учествува во работата на Советот, комисиите и телата на ЕУ, но без можност да гласа и со многу внатрешни контролни механизми. Земјата да нема да има свој комесар и ќе треба со постепена интеграција да ги затвора поглавјата и да го адаптира својот систем на ЕУ.

Во второто сценарио, според Мицкоски, на овие држави би требало да им се приклучат и Босна и Херцеговина, Молдавија, Србија и Косово.

„За да се остварат овие две сценарија постојат два задолжителни услови кои овие земји мораат да ги исполнат, а тоа се заедничката надворешна и безбедносна политика со ЕУ, што ние први во регионот ја усогласивме и владеење на правото. Претпоставувам дека за нас и услов ќе бидат и уставните измени“, вели Мицкоски.

Тој додаде дека овие планови би можеле да станат реалност само доколку претходно се исполнат други услови, како што се мировниот план за Украина и консензусот за мировниот договор.

Иако Мицкоски ваквите идеи ги презентираше како нешто за што се зборува во кулоарите на ЕУ, факт е дека тие потекнуваат токму од Балканот. Претседателот на Србија, Александар Вучиќ, на повеќе наврати, и кон крајот на 2025 и на почетокот на 2026 година повторуваше дека предлага земјите од Западен Балкан заедно со Украина да станат членки на Унијата.

„Накратко ја презентирав идејата за заеднички прием на земјите од Западен Балкан во ЕУ. Не гледам зошто ова би го загрижило некого во регионот. Ја презентирав идејата околу 2 минути. Ме слушаа како учтиви луѓе и не рекоа ништо. Го предложив ова затоа што многу добро ја познавам вашата земја, но и земјите од регионот“, рече Вучиќ кон средината на декемрви по една средба во Брисел со претседателката на Европската комисија Урсула вон дер Лајен и претседателот на Европскиот совет, Антонио Кошта.

Околу еден месец подоцна, на 26 јануари, Вучиќ ја повтори истата идеја при интервју за еден босански медиум кога рече дека границите на Балканот нема да бидат толку важни ако сите земји од регионот заедно ѝ се приклучат „на Европската унија или на некаков вид полуевропска унија“.

Притоа, српскиот претседател го споменува истиот датум како и Мицкоски, односно 1 јануари 2027 година како можен датум за приклучување на Украина и земјите од Западен Балкан на Унијата. Вучиќ уште тогаш говореше дека за тоа се борел тој, „не само за Србија, туку и за Босна и Херцеговина и Северна Македонија“.