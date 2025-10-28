Мицкоски: Инвестициите во обновливи извори на енергија се дел од модерната борба за независност

Енергетиката е високо на државната агенда, не како техничко прашање, туку како национален приоритет и државна стратегија. Секој соларен панел, ветерница и електрана што работи на чиста енергија е дел од нашата современа борба за независност, изјави премиерот Христијан Мицкоски на отворањето на 14-ти Меѓународен форум за енергетика и одржлив развој, што се одржува во Скопје.

Тој посочи дека енергетската стабилност не е веќе само економско, туку и безбедносно прашање, а глобалните турбуленции нè потсетуваат дека енергетската независност е услов за економска слобода. Мицкоски информираше дека државата работи на инвестиции во обновливи извори на енергија, регулаторни рамки, енергетски интерконектори со соседните земји, како и на програми за енергетска ефикасност во јавниот и приватниот сектор.

„Нашата визија е јасна: да ја подготвиме за иднината државата – за климатските предизвици, за технолошките промени и за глобалните ризици. Да создадеме регионален пример на стабилна, чиста и независна енергетска економија. Знаеме дека тоа бара време, ресурси и упорност. Но, уште повеќе бара вера во сопствените сили. Затоа што транзицијата не е само технолошка — таа е ментална, вредносна и цивилизациска“, рече Мицкоски.

Меѓународниот форум за енергија за одржлив развој, годинава се одржува под наслов „Од цели кон акција: Напојувајќи ја иднината со одржлива енергија“. Се очекуваат над 600 учесници од 70 земји, вклучувајќи владини претставници, претставници на меѓународни организации, банки, академската сфера, приватниот сектор и организациите на граѓанското општество. Преку 150 експерти ќе дискутираат на 35 панел дискусии. Примарната цел на тридневниот форум се глобалните аспирации да преминат во остварливи акции – со јасни мерки за диверзификација на ресурсите, забрзување на обновливите инвестиции и унапредување на регионалната кооперација за енергетска стабилност.

Настанот е организиран од страна на Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини, во соработка со Канцеларијата на Програмата за развој на Обединетите нации УНДП и петте регионални комисии на ОН UNECE, UNESCSP, UNECLAC, UNECA и ESCWA.