вто, 28 октомври, 2025

Мицкоски: Инвестициите во обновливи извори на енергија се дел од модерната борба за независност

Во Скопје се одржува Меѓународен форум за енергетика и одржлив развој

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: Влада

Енергетиката е високо на државната агенда, не како техничко прашање, туку како национален приоритет и државна стратегија. Секој соларен панел, ветерница и електрана што работи на чиста енергија е дел од нашата современа борба за независност, изјави премиерот Христијан Мицкоски на отворањето на 14-ти Меѓународен форум за енергетика и одржлив развој, што се одржува во Скопје.

Тој посочи дека енергетската стабилност не е веќе само економско, туку и безбедносно прашање, а глобалните турбуленции нè потсетуваат дека енергетската независност е услов за економска слобода. Мицкоски информираше дека државата работи на инвестиции во обновливи извори на енергија, регулаторни рамки, енергетски интерконектори со соседните земји, како и на програми за енергетска ефикасност во јавниот и приватниот сектор.

„Нашата визија е јасна: да ја подготвиме за иднината државата – за климатските предизвици, за технолошките промени и за глобалните ризици. Да создадеме регионален пример на стабилна, чиста и независна енергетска економија. Знаеме дека тоа бара време, ресурси и упорност. Но, уште повеќе бара вера во сопствените сили. Затоа што транзицијата не е само технолошка — таа е ментална, вредносна и цивилизациска“, рече Мицкоски.

Меѓународниот форум за енергија за одржлив развој, годинава се одржува под наслов „Од цели кон акција: Напојувајќи ја иднината со одржлива енергија“. Се очекуваат над 600 учесници од 70 земји, вклучувајќи владини претставници, претставници на меѓународни организации, банки, академската сфера, приватниот сектор и организациите на граѓанското општество. Преку 150 експерти ќе дискутираат на 35 панел дискусии. Примарната цел на тридневниот форум се глобалните аспирации да преминат во остварливи акции – со јасни мерки за диверзификација на ресурсите, забрзување на обновливите инвестиции и унапредување на регионалната кооперација за енергетска стабилност.

Настанот е организиран од страна на Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини, во соработка со Канцеларијата на Програмата за развој на Обединетите нации УНДП и петте регионални комисии на ОН UNECE, UNESCSP, UNECLAC, UNECA и ESCWA.

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

САД ќе инвестира 150 милијарди фунти во Велика Британија

Доналд Трамп денеска ќе се сретне со британскиот премиер Кир Стармер. По денот на помпезност и церемонија во кој Трамп се возеше во кочија...
Повеќе
Македонија

Домаќинствата ќе можат да инсталираат фотонапонски централи до десет киловати

Министерството за енергетика најави дека ќе се зголеми прагот за електраните на домаќинствата или потрошувачите- производители на 10 киловати и истовремено ќе се скрати...
Повеќе

Најнови

hubmk

ДЕЗИНФО РАДАР: Делегитимизирање на граѓанските протести преку наративот за „шарена револуција“

Очекувани критични настани кои веројатно ќе поттикнат дезинформациски наративи во ноември 2025 г., идентификувани во текот на октомври Дезинформациите сè уште претставуваат доминантен предизвик во Западен Балкан: штетните кампањи, насочени кон клучни...
Повеќе
Економија

Амазон отпушта околу 14.000 корпоративни работници поради поголеми инвестиции во вештачка интелигенција

Амазон денес изјавија дека ќе отпуштат околу 14.000 корпоративни вработени, што претставува најново намалување на работните места во повеќегодишните напори на компанијата за намалување на трошоците. Во блог пост, компанијата напиша...
Повеќе
Главна секција

Обвинителство отвори истрага, Рустеми и управителот за отпад во „Комунална хигиена“ осомничени за загрозување на животната средина

Основното јавно обвинителство Скопје денеска отвори истрага против директорот на „Комунална хигиена“, Сабахудин Рустеми и против управителот за отпад во јавното претпријатие за кривичното дело загрозување на животната средина и природата...
Повеќе
Македонија

Директорот на „Комунална хигиена“ е во полициска станица, се чека кривична пријава

Директорот на „Комунална хигиена“ Сабахудин Рустеми и уште едно лице од раководството на јавното претпријатие се уште се во полициска станица. Тие беа приведени вчера во попладневните часови и денеска се...
Повеќе

ДЕЗИНФО РАДАР: Делегитимизирање на граѓанските протести преку наративот за „шарена револуција“

Очекувани критични настани кои веројатно ќе поттикнат дезинформациски наративи во ноември 2025 г., идентификувани во текот на октомври Дезинформациите сè уште претставуваат доминантен предизвик во Западен Балкан: штетните кампањи, насочени...

Амазон отпушта околу 14.000 корпоративни работници поради поголеми инвестиции во вештачка интелигенција

Обвинителство отвори истрага, Рустеми и управителот за отпад во „Комунална хигиена“ осомничени за загрозување на животната средина

Директорот на „Комунална хигиена“ е во полициска станица, се чека кривична пријава

Вештачката интелигенција против човекот: Кои се разликите меѓу Википедија и Грокипедија на Илон Маск?

Партиите повикуваат на излезност – граѓаните во апатија, каква порака пратија над 53.000 гласачи

Мицкоски: Инвестициите во обновливи извори на енергија се дел од модерната борба за независност

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

ДЕЗИНФО РАДАР: Делегитимизирање на граѓанските протести преку наративот за „шарена револуција“

Амазон отпушта околу 14.000 корпоративни работници поради поголеми инвестиции во вештачка интелигенција

Обвинителство отвори истрага, Рустеми и управителот за отпад во „Комунална хигиена“ осомничени за загрозување на животната средина