сре, 22 октомври, 2025

Мицкоски и Муцунски остварија средба со францускиот министер за Европа – Бенжамин Хадад

Во својата објава, Муцунски посочи дека на средбата било разговарано за билатералните односи, напредокот на патот кон Европската унија и континуираната поддршка од Франција за европската перспектива на нашата држава

Марио СпасевскиОд: Марио Спасевски

Фото: Премиерот Христијан Мицкоски и министерот за надворешни работи и надворешна трговијаа Тимчо Муцунски на средба со францискиот министер за Европа, фотографии од ФБ профилот на Тимчо Муцунски

Денеска во Лондон делегација предводена од претседателот на Владата Христијан Мицкоски и министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски одржаа средба со со министерот за Европа на Република Франција, Бенжамин Хадад.

„На средбата ја истакнавме цврстата посветеност на Владата на реформските процеси и на членството во Унијата, како и потребата од забрзување на овој процес. Стана збор и за актуелните случувања во регионот и за улогата на нашата земја како одговорен и конструктивен партнер кој активно придонесува кон стабилноста и безбедноста во регионот, истакна Муцунски.

Мицкоски и Муцунски остварија средба со францускиот министер за Европа – Бенжамин Хадад

Лувр повторно ги отвори вратите за посетителите три дена по големиот грабеж на скапоцените камења

Музејот Лувр во Париз е повторно отворен три дена откако накит во вредност од 88 милиони евра беше украден во дрзок денски грабеж. Посетителите беа добредојдени назад во Лувр...

Пановски: Стаорците нема да чекаат втор изборен круг, Владата итно да прогласи вонредна состојба

Лидерите од Западен Балкан имаа групна средба со Кралот Чарлс Трети

Најмалку 63 загинати во судир на два автобуси во Уганда

