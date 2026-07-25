Граѓаните кои претпеа штета од невремето кое пред два дена го зафати Скопје и уште неколку градови низ земјата можат да пријават во своите општини и да побараат обесштетување. Премиерот Христијан Мицкоски денеска информира дека општините во кои се случија временските непогоди формираат комисии, кои ќе треба да излезат на терен по пријави на граѓаните и да направат проценка на штетата.

„Апелирам до граѓаните да се обратат до комисиите во своите општини и да пријават штета. Ќе треба да се направат проценки, кои комисиите ќе треба да ги достават до комитетот за проценка на владата, по што ќе може граѓаните да се обесштетат“, рече Мицкоски.

Во невремето во Скопје евидентирани се 117 оштетени патнички моторни возила, 35 оштетени покриви, 189 паднати дрва, 7 семафори, 5 пожари и 10 повредени лица. Дополнително, оштетени се повеќе објекти од витално значење, меѓу кои објектите на Оснвното јавно обвинителство, комплексот „Вили Водно“, Аеродромската полициска база Петровец, објектот „Нова Македонија“, како и објектите на Министерството за финансии, Министерството за земјоделство и Јавното обвинителство.

Во Куманово пријавени се 9 оштетени возила и 3 оштетени кровови, а во Тетово евидентирани се 5 настани, од кои 3 оштетувања на патнички моторни возила и 2 оштетувања на кровови.