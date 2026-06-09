Премиерот Христијан Мицкоски денеска кажа дека Владата размислува самата да инвестира во проектот за изградба на хидроцентралата Чебрен, која е проценета дека би чинела околу 1,5 милијарди евра.

„Една од иницијативите која што ја имаме е сами да градиме комплекс на централи на река Црна, над постоечката Тиквеш. Направивме пресметки и цениме дека ова е стратешки проект, не само за Македонија како држава, туку и за регионот. До сега имаше многу неуспешни тендери, обиди за приватни партнерства, процеси поврзани со многу сомнежи“, рече Мицкоски.

Тој е оптимист дека доколку успеат преговорите да се формира синдикат на меѓународни финансиски институции, реално е да се очекува дека следната година ќе може да се стави камен-темелник на овој долгонајавуван проект.

„Има многу причини за кои верувам јас, и јас и колегите во Владата, и во компанијата АД ЕСМ, дека треба да се обидеме, да стиснеме заби и да го изградиме сами овој проект. Имајќи ги предвид климатските промени, убеден сум дека не само на Македонија како држава, туку и во регионот, ќе требаат резервоари за питка вода, а ова се токму таков тип на резервоари. Во случајот, производството на електрична енергија можеби и не е примарен предизвик, имајќи предвид дека под постоечката хидроцентрала Тиквеш се наводнуваат некаде околу шеесетина илјади хектари земјоделско земјиште“, рече Мицкоски.