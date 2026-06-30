Премиерот Христијан Мицкоски на својата лична Фејсбук страна објави дека опозицијата најавува блокада на Изборниот законик затоа што, како што рече, е „исплашена“ од успесите што ги постигнува Владата.

Во објавата Мицкоски порача: „Македонија ќе ве победи вас и вашите блокади“.

Без да прецизира детали, тој наведе и дека по декемврискиот извештај, тој очекува да бидеме меѓу најдобрите и во јунскиот извештај на Европската комисија за напредокот на земјите од Западен Балкан.

Премиерот тврди и дека владејачкото мнозинство ги прифатило сите предлози на опозицијата за измените на Изборниот законик.

Според неговата објава, единственото барање од страна на власта било да се овозможи електронско гласање за дијаспората уште на следните претседателски избори.

Предложените измени на Изборниот законик ги поддржала опозициската ДУИ, а меѓу потписниците на документот е и пратеникот на ДУИ Блерим Беџети.

Мицкоски ги повика политичките противници да покажеле вистинска, а не декларативна заложба за евроинтеграциите, но преку реформи, а не преку уставни измени.

Тој, исто така, им предлага на СДСМ партии да поднесат амандмани за корекција на начинот на заокружување и поднесување приговори, кои Владата би ги прифатила, а потоа заеднички да се изгласа новиот Изборен законик.