Приказната на еден поранешен корисник на дрога од Тетово, кој почнал да ја користи на 16-годишна возраст, и на кого му починале двајца другари, одразува една вознемирувачка реалност која добива алармантни размери, а која ја потврдува и анкетата на Порталб.мк за употребата на наркотици од страна на средношколците во Полошкиот регион во која беа опфатени девет општини (Тетово, Гостивар, Врапчишти, Теарце, Желино, Боговиње, Јегуновце, Брвеница, Маврово-Ростуше). Од сведоштвата на учениците за присуството на дрога во училишните дворови, до родителите кои зборуваат за „катастрофалната“ ситуација и обвинуваат за институционален молк, излегува на виделина кризата во која се нормализира овој феномен, а одговорот е слаб и задоцнет.

„Не го правете тоа, ми починаа двајца другари, држете се подалеку од дрогата!“

Поранешен корисник на дрога од Тетово, за Порталб споделува дека имал само 16 години и бил во втора година средно, кога првпат почнал да користи дрога. Сè започнало откако почнал да се дружи со другари кои биле корисници на психотропни супстанци.

„Излегувавме заедно, тие пушеа марихуана, јас пиев алкохол, сè додека не ја пробав и јас. Редовно консумирав алкохол и марихуана. Пробав печурки и екстази“, изјави за Порталб.мк момче од Тетово, кое сакаше да остане анонимно.

Тој вели дека за среќа престанал да користи дрога, но ефектите биле катастрофални за него.

„Всушност, одбив да пушам. Сите запалија по една, но јас реков: „Не, не сакам“. Сите рекоа: „Што се случи? Зошто не сакаш? Отидовме до Скопје за да ја купиме. Се посрамотивме за тебе“. Јас само реков: „Не сакам“. „Од тој ден две недели имав главоболка, како да ми пукаше главата, од вратот нагоре, и носот, дури и од забите, сè.

Потоа ми пукнаа синусите, тоа беше најлошо од сè“, рече тој.

Тој апелира до младите да не се залажуваат да пробаат наркотици, бидејќи исходот не е добар. Тој вели дека двајца негови другари починале како последица од употребата на наркотици.

Порталб ги анкетираше граѓаните, учениците, родителите и училиштата. Што велат резултатите?

Анализата на податоците добиени од јавната анкета на Порталб.мк покажува една реалност на криза кај учениците во средните училишта во Полог, каде што употребата на наркотични средства е опишана како ситуација надвор од контрола. Ситуацијата е претставена како вонредна состојба во која што малолетниците во средните училишта се изложени на овие супстанции уште од првите чекори во адолесценција.

„Мислам дека ситуацијата е алармантна и многу посериозна отколку што јавноста ја перцепира. Употребата на наркотици од страна на средношколците во Полошкиот регион бара итно внимание и поголема посветеност од сите надлежни институции. Потребно е да се зголемат контролите, превентивните активности и свесноста, бидејќи според мене ситуацијата почнала да излегува од контрола“, вели еден родител.

Гласот на учениците: изолација и нормализирање на ризикот

За учениците кои секојдневно се движат низ училишните ходници, присуството на дрога станало еден вообичаен елемент во нивната околина. Тие сведочат дека консумирањето дрога не се случува во мрачните ќошиња на градот, туку во близина на училиштата, постојано наведувајќи ги училишните дворови како главни точки на собирање и консумирање.

Во нивните сведоштва преовладува чувството на несигурност, при што многумина од нив признаваат дека не пријавуваат затоа што во тоа не гледаат излез или промена.

„Не сум пријавил затоа што тие пак ќе конзумираат и јас не можам да направам ништо“, вели една ученичка.

Оваа неодлучност да се зборува е како последица и на социјалниот притисок, при што стравот од стигматизација или исклучување од социјалната група ги тера младите луѓе не само да молчат, туку и да пробаат од овие супстанции само за да бидат прифатени од друштвото.

Загрижени родители: Меѓу стравот и недовербата кон институциите

Родителите во Полошкиот регион се исклучително вознемирени, и за целата ситуација велат дека е катастрофална и трагична.

Повеќето од нив алармираат дека се свесни за случаи на употреба на дрога во училиштата каде што учат нивните деца и дека се изложени на ризик од исклучително лесен пристап до дрога, и дека отворено се продаваат таблети и разни други супстанции.

Во меѓувреме, училиштата се обвинуваат дека честопати избираат да молчат за да го заштитат својот институционален углед.

„Мислам дека иако се знае во кои училишта се продаваат наркотици, сето тоа се држи во тајност поради политички цели или за да не се наруши угледот на училиштата. Во основните и средните училишта во Тетово се продаваат и дроги и таблети што содржат штетни супстанции“, вели еден родител.

Посебна загриженост има околу недостатокот на контрола врз финансиските ресурси на учениците, при што родителите со жалење забележуваат дека 15-годишниците имаат големи суми пари со себе, што го зголемува ризикот од вклучување во нелегални активности. Според нив семејството игра клучна улога, но тие чувствуваат дека се сами во оваа битка ако нема вистинска поддршка од училиштето и полицијата.

„За жал, никој не се грижи ниту се потресува многу, иако има загриженост и има поединци (одредени наставници) кои се обидуваат да „држат нешто под контрола“, но за жал најмногу што можат да направат е да разговараат со родителите. Но, за жал, има и такви кои и не ги ни информираат своите родители“, вели еден родител.

Наставниците свесни за проблемот

Наставниците во училиштата велат дека се соочиле со сомнителни случаи каде што учениците користеле наркотици. И натаму проблем е недостатокот на стручен кадар во училиштата, при што е пријавено дека нема доволно кадар за справување со овие случаи.

Институциите во системски пораз

Кога станува збор за одговорноста прстот речиси едногласно се посочува кон потфрлувањето на државните институции, но не се исклучени ниту родителите.

„Родителите немаат никаква контрола врз своите деца, а причините се банални“, вели еден граѓанин.

Според перцепцијата на учениците и родителите училиштата имаат улога што често останува ограничена на површни активности, како што се предавањата или повремените предупредувања. Недостасува одржлив систем за превенција и следење. Институционалниот одговор во некои случаи е опишан како задоцнет, не успевајќи да има

забележително влијание врз намалувањето на феноменот.

Потребата за нов пристап

Податоците сугерираат дека решението не лежи само во казнувањето, туку и во радикалната промена на социјалниот пристап.

„Не се согласувам дека одговорноста треба да и се припише само на семејството. Секако дека семејството има многу важна улога, но не е единствениот фактор. Социјалното влијание е подеднакво моќно, особено во адолесценцијата, што е една од најтешките фази од животот на еден поединец. Тинејџерот често е тешко да се држи под контрола и е чувствителен на надворешните влијанија. Некои го пробуваат тоа од љубопитноста за

нешто ново, други од страв од исклучување од една социјалната група, поради притисокот за да бидат прифатени. Поради оваа причина мислам дека одговорноста е заедничка. Таа е поделена помеѓу семејството, училиштето, наставниците, како и професионалците како што се психолозите и социолозите, но и институциите како целина. Тоа е еден синџир во кој што секоја алка има свое значење, и ако една потфрли, ризикот од ширење на овој

феномен значително се зголемува“, вели еден родител.

Потребна е поголема физичка безбедност во училиштата, со строга контрола на влезовите и излезите, но пред сè, потребен е почовечки и помалку осудувачки однос помеѓу професорите и учениците.

Како што рече еден од анкетираните граѓани, наставниците треба да бидат обучени да ги разбираат учениците и да ги поддржуваат, наместо да ги стигматизираат, да создадат една средина каде што младите ќе се чувствуваат слушнати, а не исклучени, бидејќи само преку силна поврзаност семејство-училиште-институции може да се управува со оваа ситуација што ја загрозува иднината на младите во Полог.

„Она што треба итно да се промени е нашиот пристап како општество кон овој проблем. Прво, имаме потреба од родители кои знаат како правилно да комуницираат со своите деца. Не е доволно само тоа да децата одат на психолог; и родителите треба да побараат стручна помош за да ги научат вистинските начини на комуникација и поддршка. Исто така, улогата на училиштето е од суштинско значење. Не се согласувам со ставот дека училиштето е само за образование, а не за воспитување. Наставниците треба да бидат информирани и обучени за вакви теми, со цел да ги разбираат учениците, а не да ги осудуваат. Учениците треба да се чувствуваат слушнати и поддржани, а не стигматизирани. Во исто време, потребно е пошироко вклучување на општеството преку кампањи за подигање на свеста и посериозна посветеност на институциите. Само преку заеднички и координиран пристап можеме да им помогнеме на младите да ја поминат оваа фаза и да го спречиме понатамошното ширење на овој феномен. Како правник свесен сум дека ваквите феномени не можат целосно да исчезнат“, вели еден родител.

Многу од испитаниците сугерираат дека целта треба да биде превенцијата, навремената интервенција и создавањето на ефикасни механизми што го држат овој проблем под контрола.

Пишува: Фисник Џелили